Испания с понедельника разрешила въезд вакцинированным туристам. Какие прививки допускаются?

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Испания с понедельника начала принимать туристов, полностью вакцинированных от коронавируса.

Об этом сообщает испанский телеканал RTVE.

Границы отныне открыты для путешественников, которые завершили вакцинацию препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson, а также китайские вакцинами Sinopharm и Sinovac-Coronavac.

Для въезда в Испанию путешественники должны будут доказать, что они завершили курс вакцинации по крайней мере за 14 дней до въезда. При этом, туристы из Бразилии, Индии и Южной Африки не смогут въехать из-за высокой заболеваемости в этих странах COVID-19.

Все пассажиры, прибывающие в Испанию, должны сначала заполнить форму контроля здоровья через веб-сайт или приложение Spain Travel Health. В нем среди прочего должна содержаться информация о прививках. Приложение будет генерировать QR-код, который путешественник должен предъявить до посадки, а также на контроле по прибытию.

Одновременно с открытием границ для туристов с понедельника Испания начнет тестировать цифровой сертификат ЕС до его вступления в силу 1 июля. Сертификат гарантирует, что путешественник не болел COVID, вакцинирован или уже переболел коронавирусом.