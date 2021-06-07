Испания с понедельника разрешила въезд вакцинированным туристам. Какие прививки допускаются?
- Автор:
- Олег Панфилович
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Ge JiaJun / Getty Images
Испания с понедельника начала принимать туристов, полностью вакцинированных от коронавируса.
Об этом сообщает испанский телеканал RTVE.
Границы отныне открыты для путешественников, которые завершили вакцинацию препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson, а также китайские вакцинами Sinopharm и Sinovac-Coronavac.
Для въезда в Испанию путешественники должны будут доказать, что они завершили курс вакцинации по крайней мере за 14 дней до въезда. При этом, туристы из Бразилии, Индии и Южной Африки не смогут въехать из-за высокой заболеваемости в этих странах COVID-19.
Все пассажиры, прибывающие в Испанию, должны сначала заполнить форму контроля здоровья через веб-сайт или приложение Spain Travel Health. В нем среди прочего должна содержаться информация о прививках. Приложение будет генерировать QR-код, который путешественник должен предъявить до посадки, а также на контроле по прибытию.
Одновременно с открытием границ для туристов с понедельника Испания начнет тестировать цифровой сертификат ЕС до его вступления в силу 1 июля. Сертификат гарантирует, что путешественник не болел COVID, вакцинирован или уже переболел коронавирусом.
- С 4 июня правительство Франции приняло решение об открытии границ для вакцинированных туристов из многих стран, в том числе и из Украины.
- Семь стран-членов ЕС с 1 июня начали выдавать тем, кто полностью завершил вакцинацию от коронавируса, цифровые сертификаты.
- Совет Евросоюза рекомендовал открыть границы ЕС для туристов, которые прошли курс вакцинации. Пускать предлагается туристов, получивших прививки препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Среди них — вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а также Sinopharm и Sinovac. Российских вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в этом перечне нет.
- В Украине вакцинация началась с 24 февраля. Для нее используют вакцины Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и Sinovac. В Украине открыли три крупных центра вакцинации: в Киеве (на базе Международного выставочного центра), Львове (на базе стадиона «Арена Львов») и в Одессе (на базе Национального университета «Одесская юридическая академия»). В центрах вакцинируют тех, кто записался через «Дію».
- Позже в Одессе решили открыть еще три крупных центра вакцинации от коронавируса. Еще один откроют в Тернополе.