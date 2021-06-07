«Хотел получить руководящие должности любой ценой». «Голос» прокомментировал выход Притулы из партии

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Партия «Голос» считает, что Сергей Притула покинул политическую силу из-за «желания получить руководящие должности любой ценой», и предостерегла других нардепов от подобных поступков.

Об этом говорится на официальной странице партии в Facebook.

Притуле пожелали удачи в дальнейшей политической карьере и отметили, что ждут его письменного заявления о выходе из партии.

«Мы не удивлены тем, что личные амбиции Сергея Притулы и его желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью — построить большую либеральную партию в Украине и совместно воплощать все программные обещания, задекларированные в течение двух избирательных кампаний», — отмечается в заявлении.

Сторонников Притулы и действующих нардепов партии «Голос» предупредил, что «сидеть на двух стульях, во-первых, неудобно, во-вторых, безответственно».

«Желание отдельных партийцев «Голоса» отказаться от программных основ, либеральной идеологии, обещаний, данных во время выборов, и идти своим политическим путем никоим образом не останавливает процесс развития либеральной партии, которой и является «Голос», — резюмировали в заявлении.

Сергей Притула вступил в партию «Голос» 8 июня 2019 года — перед парламентскими выборами, и был 30-м в списке. В Раду он не попал, но впоследствии баллотировался на пост мэра Киева, где занял третье место с поддержкой в 56,9 тысячи голосов.