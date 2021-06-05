Facebook заблокировала аккаунты Трампа до января 2023 года. Экс-президент США назвал решение «цензурой» и «оскорблением миллионов людей»

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Jackie Ramirez / Pixabay

Блокировка аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram продлится два года, начиная с 7 января 2021 года.

Об этом 4 июня сообщил вице-президент Facebook по международным делам и связям с общественностью Ник Клегг в своем блоге.

«Мы приостанавливаем его учетные записи на два года, начиная с даты первого приостановления 7 января этого года», — заявил он.

По словам Клегга, такое решение принято в связи с критикой Совета по надзору за контентом в Facebook «бессрочной» блокировки аккаунтов Трампа после беспорядков в Капитолии в январе, которая заявила, что «для Facebook неуместно внедрять неопределенное наказание в виде приостановления аккаунтов на неопределенный срок».

«Сегодня мы объявляем о новых протоколах правоприменения, которые будут использоваться в таких исключительных случаях, как этот, и подтверждаем временные санкции в соответствии с этими протоколами, которые мы применяем именно к аккаунту господина Трампа», — добавил Клегг.

По мнению Facebook, действия Трампа являются «серьезным нарушением наших правил, заслуживают самого строгого наказания в соответствии с новыми протоколами о принудительном исполнении».

Также в компании отметили, что два года отстранения от использования социальных сетей является достаточно длительным сроком для «обеспечения безопасного периода времени после актов подстрекательства» и «для сдерживания господина Трампа и других от совершения таких серьезных нарушений в будущем».

В то же время в случае повторного нарушения после снятия ограничений к Трампу будут применены определенные санкции, «вплоть до удаления его страниц и аккаунтов навсегда».

Экс-президент США Дональд Трамп уже отреагировал на решение Facebook и назвал его «цензурой» и «оскорблением миллионов людей».

«Решение Facebook — это оскорбление рекордных 75 миллионов людей, плюс многих других, кто голосовал за меня на подтасованных президентских выборах 2020 года. Нельзя, чтобы им сошла с рук эта цензура и замалчивание, а мы, в конце концов победим. Наша страна не может больше терпеть это насилие», — заявил он, передает AFP.