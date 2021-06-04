Цена биткоина упала почти на $3 тысячи. Опять (возможно) виновен Маск и его мемы

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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, вероятно, в очередной раз обвалил стоимость криптовалюты постом в Twitter. Утром 4 июня цена биткоина упала почти на $3 тысячи— до $36,5 тысячи.

Резкое снижение котировок произошло сразу после того, как Маск опубликовал мем. Он выложил картинку о паре и песнях группы Linkin Park с хештегом Bitcoin и эмодзи в виде разбитого сердца. В этот момент цена криптовалюты подходила к $40 тысячам, но после мема начала падать.

Интересно, что спустя час Маск опубликовал еще один мем, который является прямой отсылкой к падению цены криптовалюты.

По состоянию на 14:00 по Киеву биткоин стоит $36,7 тысячи.