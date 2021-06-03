Агентство авиабезопасности Евросоюза запретило летать над Беларусью, кроме чрезвычайных ситуаций
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Pixabay
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) выпустило директиву, согласно которой полеты самолетов авиакомпаний ЕС в воздушном пространстве Беларуси больше не допускаются. Исключение составляют чрезвычайные ситуации.
Об этом сообщается на сайте EASA.
Требование облетать район полетной информации «Минск» связано с принудительной посадкой рейса Ryanair 23 мая из-за чего был задержан бывший главред оппозиционного ресурса NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега.
Регулятор заявил, что это решение должно уменьшить риски для пассажиров авиакомпаний и экипажей. Решение со временем может быть пересмотрено.
Ранее EASA выдало бюллетень, в котором не рекомендовало авиаоператорам стран-членов использовать пространство Беларуси.
- Украина, ряд стран Евросоюза, Британия и США закрыли авиасообщение с Беларусью после принудительной посадки самолета Ryanair с оппозиционером Протасевичем на борту. Для «Белавиа» небо закрыли 20 стран. Авиакомпанию также ожидают санкции от ЕС.
- 3 июня Верховная Рада осудила принудительную посадку самолета в Минске и задержание Протасевича.