Бывшая заместитель главы МИД Зеркаль обвинила экс-спецпредставителя США Волкера в лоббировании «Северного потока — 2». Он отрицает

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U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Flickr

Бывшая замминистра иностранных дел Лана Зеркаль обвинила экс-спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера в лоббировании строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Тот отрицает и уверяет, что является противником этого проекта.

Соответствующее заявление Зеркаль сделала в интервью «Европейской правде».

Она рассказывала о том, что в США работают российские лоббисты, которые стремятся добиться отказа Штатов от санкций и завершения строительства газопровода. Со стороны Украины тоже работали соответствующие лоббисты, которые убеждали американских политиков в необходимости вводить еще более жесткие санкции против «Северного потока — 2». Зеркаль сообщила, что сам Волкер работает на лоббистскую компанию, которой платит Россия.

«Все увидели, что он работает на лоббистскую компанию, которая представляет интересы «Северного потока—2». И задались вопросом, а что он делал в Украине, а не приезжал ли он уговаривать нас отказаться от борьбы против «Северного потока — 2», — отметила она.

В то же время сам Волкер все отрицает. Он заявил, что удивлен такими заявлениями, поскольку всегда был противником «Северного потока — 2».

«Мое отношение к «Северному потоку» хорошо известно и имеет достаточно подтверждений, я являюсь противником этого проекта. Я говорил об этом в интервью, об этом говорится в письменных документах и так далее», — заверил он.

Но Волкер признал, что действительно работает на компанию, которую россияне нанимали для лоббирования газопровода.

«Компания Nord Stream-2 действительно наняла для представительства ее интересов в Вашингтоне компанию BGR group, где я работаю старшим советником, но я в этой деятельности не участвую, что можно проверить — вы знаете, что в США существуют строгие правила регистрации лоббистской деятельности», — подчеркнул американский дипломат.