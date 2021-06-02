Бывшая заместитель главы МИД Зеркаль обвинила экс-спецпредставителя США Волкера в лоббировании «Северного потока — 2». Он отрицает
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Flickr
Бывшая замминистра иностранных дел Лана Зеркаль обвинила экс-спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера в лоббировании строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Тот отрицает и уверяет, что является противником этого проекта.
Соответствующее заявление Зеркаль сделала в интервью «Европейской правде».
Она рассказывала о том, что в США работают российские лоббисты, которые стремятся добиться отказа Штатов от санкций и завершения строительства газопровода. Со стороны Украины тоже работали соответствующие лоббисты, которые убеждали американских политиков в необходимости вводить еще более жесткие санкции против «Северного потока — 2». Зеркаль сообщила, что сам Волкер работает на лоббистскую компанию, которой платит Россия.
«Все увидели, что он работает на лоббистскую компанию, которая представляет интересы «Северного потока—2». И задались вопросом, а что он делал в Украине, а не приезжал ли он уговаривать нас отказаться от борьбы против «Северного потока — 2», — отметила она.
В то же время сам Волкер все отрицает. Он заявил, что удивлен такими заявлениями, поскольку всегда был противником «Северного потока — 2».
«Мое отношение к «Северному потоку» хорошо известно и имеет достаточно подтверждений, я являюсь противником этого проекта. Я говорил об этом в интервью, об этом говорится в письменных документах и так далее», — заверил он.
Но Волкер признал, что действительно работает на компанию, которую россияне нанимали для лоббирования газопровода.
«Компания Nord Stream-2 действительно наняла для представительства ее интересов в Вашингтоне компанию BGR group, где я работаю старшим советником, но я в этой деятельности не участвую, что можно проверить — вы знаете, что в США существуют строгие правила регистрации лоббистской деятельности», — подчеркнул американский дипломат.
- Компания Nord Stream 2 AG заявляет, что строительство газопровода уже завершено на 94% и «осталось проложить около 120 километров в водах Дании и чуть более 30 километров в водах Германии».
- Если трубопровод достроят, Россия сможет поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год. В то же время в Кремле уверяют, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину после запуска газопровода.
- В Госдепе США в феврале заявили, что из-за угрозы санкций более 15 компаний уже вышли из проекта. 25 февраля проект покинула французская AXA — одна из крупнейших страховых компаний в мире.
- 21 мая США ввели санкции против трех компаний и 13 судов, которые строят «Северный поток — 2», но не против компании Nord Stream 2. СМИ писали, что США не будут их вводить, чтобы не испортить отношения с Германией. За день до этого Госдеп США передал Конгрессу список участников строительства «Северного потока — 2», которые попадут под санкции. Там была компания Nord Stream 2 AG, но для нее сделали исключение, мотивированное «интересами национальной безопасности».