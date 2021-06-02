Нардеп Железняк назвал размер состояния и другие критерии, по которым человека будут признавать олигархом

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Кузьмин Александр / УНИАН

Народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк, анализируя законопроект президента Зеленского о деолигархизации, назвал критерии для признания человека олигархом, в частности какой размер состояния у него должен быть.

Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Вам надо соответствовать 3 из 4 критериев: участвует в политической жизни; может влиять на средства массовой информации; является конечным бенефициарным владельцем монополии; подтвержденная стоимость активов человека превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2,27 миллиарда гривен)», — сообщил он.

Также нардеп пояснил, что под понятием «участие в политической жизни» подразумевается, что человек занимает пост президента, главы Верховной Рады, премьер-министра, министра, его заместителей или народного депутата и так далее, также это может быть должность в руководящих органах политической партии. Под этот критерий подпадают и те, кто финансировал деятельность политической партии, политическую агитацию или проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями.

По словам Железняка, чтобы соответствовать критерию «имеет значительное влияние на СМИ», человек должен быть бенефициаром и/или контролером средства (средств) массовой информации.

«Или если продал такое медиа после принятия закона и до вступления в силу человеку, не обладающему безупречной деловой репутацией», — добавил нардеп.

Согласно законопроекту, решать, является ли человек олигархом, будет Совет национальной безопасности и обороны Украины. Его решение также будет основанием для включения таких лиц в Реестр лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Кроме этого, Железняк объяснил, что запрещается олигархам:

осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий;

быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации ;

; быть покупателем в большой приватизации.

К тому же олигарх обязан подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), а в случае контакта с публичным служащим (или если с ним контактировал представитель олигарха) чиновник должен подать декларацию о контактах.