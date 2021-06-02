Беларусь заявила, что не рекомендует международным рейсам летать над Украиной и обратится в ICAO

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Andrew Milligan sumo / flickr

Беларусь возмущена решением Украины прекратить авиасообщение с ней и собирается обратиться в Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO). В то же время Минск заявил, что не рекомендует международным рейсам летать над Украиной.

Об этом говорится в заявлении Департамента по авиации Министерства транспорта Беларуси.

«Принятое Украиной в одностороннем порядке решение [...] нарушает положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и соглашения между правительством Беларуси и правительством Украины о воздушном сообщении 1995 года, которые запрещают дискриминацию иностранных воздушных судов по национальному признаку», — заявили в министерстве.

Там считают, что запрет на полеты является «нарушением Украиной международно-правовых обязательств». «Беларусь намерена обратиться в Совет ICAO для оценки правомерности действий Украины и других государств», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в заявлении отметили, что беларусские авиационные власти «не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины». «Возникают сомнения в достаточности обеспечения Украины безопасности полетов и авиационной безопасности», — заявили в ведомстве.

Также там упрекнулу Украину и другие страны за «молчание» о ситуации с рейсом авиакомпании Ryanair, который на этой неделе был вынужден совершить посадку в Берлине из-за сообщения о бомбе.