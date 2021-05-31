Самолет Ryanair приземлился в аэропорту Берлина из-за сообщения о бомбе

Самолет авиакомпании Ryanair, который выполнял рейс из Дублина в Краков, экстренно приземлился в аэропорту Берлина из-за сообщения о возможной бомбе на борту.

Об этом сообщают Deutsche Welle и dpa со ссылкой на немецкую полицию.

Инцидент произошел накануне, 30 мая, около 20:00 по местному времени. На борту Boeing 737 находилось 160 пассажиров.

Самолет в аэропорту отправили на стоянку подальше от терминала, где полиция проводила проверку. Пассажиров высадили, а их багаж проверяли правоохранители со служебными собаками.

Первым об инциденте сообщил немецкий таблоид Bild, отметив, что причиной посадки было сообщение о минировании самолета. Но полиция не комментировала причины посадки. Представитель аэропорта только отметил, что причиной посадки стала аварийная ситуация в воздухе, после чего самолету немедленно дали разрешение сесть в Берлине.

В итоге информация о возможном взрывном устройстве на борту не подтвердилась. Через несколько часов после проверок, около 4:00 утра по местному времени, пассажиров посадили в другой самолет и отправили в Краков.

В немецкой полиции отмечают, что информацию сразу не обнародовали «по оперативным соображениям».

СМИ отмечают, что это не первая вынужденная посадка рейсов Ryanair — в прошлом году в Лондоне приземлился рейс из Кракова в Дублин после информации о возможном взрывном устройстве на борту.