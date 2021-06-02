Секретарь СНБО Данилов прокомментировал захват самолета Ryanair в Минске: Все признаки операции российских спецслужб

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Юлия Вебер / «Бабель»

Захват самолета Ryanair в Беларуси имеет признаки операции российских спецслужб.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время встречи с главным советником президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дариусом Кулешюсом, сообщила пресс-служба СНБО.

«События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира. [...] Захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции российских спецслужб. Они осуществляют постоянные провокации, если этого не замечать, они будут двигаться дальше», — подчеркнул он.

По мнению Данилова, Украина и ее балтийские партнеры «должны помочь становлению демократической Беларуси».

Секретарь СНБО также заверил, что изменения в сложившейся ситуации будут зависеть от совместных действий и от того, «насколько мы будем сильными».

«Мы — это форпост и защита всей Европы», — добавил он, призвав объединиться в сопротивлении российской гибридной агрессии.