Украина отправила в Индию самолет с гуманитарной помощью для противодействия коронавирусу
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- Екатерина Кадакова
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Украина в воскресенье, 30 мая, направила гуманитарную помощь Индии для противодействия последствиям пандемии коронавируса.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«30 мая самолет с гуманитарной помощью для Индийской Республики вылетел из Киева в Дели», — говорится в сообщении.
Как отмечается, первым рейсом доставляют 184 кислородных концентратора. Вторым рейсом передадут еще 216 концентраторов.
Гуманитарный груз сопровождают спасатели ГСЧС.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О предоставлении гуманитарной помощи Республике Индия» в связи со сложной ситуацией с коронавирусом в стране.
- В Индии резкий рост заболеваемости коронавирусом начали фиксировать 5 апреля. Страна по общему количеству случаев в мире уступает только США, где зарегистрировали более 33 миллионов больных. Индийские власти на фоне вспышки приостановили экспорт препарата «Ремдесивир» и одобрили российскую вакцину «Спутник V».
- 1 мая в Индии зафиксировали 401 993 новых случая инфицирования коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии. 8 мая в Индии зафиксировали новый рекорд по суточной смертности — умерли 4 187 больных.
- Индия на втором месте в мире по количеству инфицированных COVID-19. С середины апреля и до 17 мая количество новых больных ежедневно превышало 300 тысяч человек. Это больше, чем в любой другой стране мира.
- Кроме этого, в Индии фиксируют вспышку редкого «черного грибка», который выявляют у пациентов с коронавирусом.