США объявили о санкциях против Беларуси. Авиасообщение приостанавливают
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
США вернут санкции против девяти госпредприятий Беларуси и планируют 3 июня ввести новые целевые санкции в отношении представителей режима Александра Лукашенко из-за инцидента с самолетом Ryanair и задержанием Романа Протасевича.
Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
«Соединенные Штаты в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая», — заявила Псаки.
Министерство финансов готовит для президента США новый указ, который даст расширенные полномочия для введения санкций. По этому вопросу американский Минюст и ФБР тесно сотрудничают с ЕС.
Псаки отметила, что Вашингтон решил приостановить действие соглашения о воздушном сообщении между США и Беларусью.
- Ранее сообщалось, что Европейский Союз рассматривает возможность наложить санкции на экспорт калия из Беларуси, что является основой экономики страны.
- ЕС, США и Украина осудили захват как самолета, так и Протасевича. Украина и ЕС уже запретили летать над Беларусью. Кроме того, Великобритания ввела санкции против нее, а Евросоюз заморозил финансовую помощь.
- Страны G7 требуют освободить Протасевича, а Германия уже угрожает Минску «потоком» санкций.