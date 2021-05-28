Украина закрывает воздушное пространство для беларусских самолетов
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Andrew Milligan sumo / flickr
Украина с 00:00 29 мая (суббота) закрывает воздушное пространство для беларусских самолетов — из-за принудительной посадки рейса Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича.
Об этом сообщило Министерство инфраструктуры.
Это означает, что беларусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над Украиной транзитом. Решение принято для того, чтобы обеспечить безопасность авиации и пассажиров.
Сейчас министерство нарабатывает оперативные решения для того, чтобы привлечь в Украину новые транзитные авиамаршруты.
Напомним, что 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью из-за принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержания бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Госпогранслужба получила поручение прекратить оформление в таможенных пунктах аэропортов пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair получили от «солдат ХАМАС».
- Ryanair назвала инцидент «актом авиационного пиратства». Великобритания и Литва прекратили авиасообщение с Беларусью. В обход уже летают AirBaltic, Wizz Air, Lufthansa, Finnair, KLM и SAS. Великобритания и Франция, кроме этого, приостановили разрешение на полеты беларусской авиакомпании «Белавиа».