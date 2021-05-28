Международная организация гражданской авиации расследует инцидент в Минске. Гендиректор Ryanair направил в Беларусь письмо

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Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет расследование обстоятельств, приведших к перехвату рейса Ryanair и задержанию в Минске журналиста Романа Протасевича. В то же время гендиректор авиакомпании написал письмо Беларуси и назвал инцидент «умышленным похищением».

Об этом говорится в заявлении организации, а о письме пишет The Wall Street Journal.

«Ссылаясь на статью 55 Чикагской конвенции, Совет организации решил провести расследование этого происшествия с целью установления фактов», — отметили в ICAO.

По словам министра транспорта Ирландии Имона Райана, первые результаты расследования должны быть обнародованы уже 25 июня.

Вместе с тем гендиректор Ryanair Майкл ОʼЛири направил письмо в Департамент авиации Беларуси в котором назвал разворот самолета «умышленным похищением». Также он заявил, что Беларусь сделала по этому поводу ложные заявления, ведь:

Беларусь не пыталась связаться с центральным офисом Ryanair.

Сотрудники Минского национального аэропорта препятствовали самолету быстро вернуться в небо.

Сотрудники аэропорта отказались заправлять самолет, а потом отказались принимать оплату топлива по кредитной карте.

Аэропорт не смог предоставить переводчика на английский язык.

ОʼЛири призвал освободить Романа Протасевича и установить личность трех других людей (россиян), которые покинули самолет в Минске. Ryanair считает, что они являются агентами КГБ, «действующими по приказу вашего правительства организовать незаконный угон наших самолетов».