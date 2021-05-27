К Протасевичу пустили адвоката, а его спутнице Сапеге вменяют три статьи

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roma_protez / Instagram

Спустя 4 дня после задержания в аэропорту Минска к бывшему главреду NEXTA Роману Протасевичу пустили адвоката.

Об этом сообщает издание «БелаПАН».

Адвокат Инесса Оленская рассказала, что у Протасевича «все хорошо, он бодрый, позитивный и веселый». Из-за подписки о неразглашении она не может сказать, где именно находится ее подзащитный и в каком статусе.

Между тем «Русская служба ВВС» выяснила, что спутницу Протасевича Софию Сапегу, которая находится в минском СИЗО на Окрестина, подозревают по трем статьям УК Беларуси. Ей вменяют организацию нарушения общественного порядка и массовых беспорядков, а также разжигание социальной вражды (ч. 3 ст. 130 УК), за что ей может грозить до 12 лет лишения свободы.

По этому делу она проходит как администратор Telegram-канала «Черная книга Беларуси», в котором публиковали личные данные силовиков.