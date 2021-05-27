Прокуроры Молдовы попросят Украину помочь в расследовании похищения бывшего судьи Чауса

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Прокуроры Молдовы обратились к украинским коллегам за юридической помощью в расследовании похищения экс-судьи Николая Чауса.

Об этом пишет молдовское издание NewsMaker.

Прокуроры запросили информацию о Чаусе, о 12 гражданах Украины, о двух автомобилях Toyota, которые пересекали границу, и еще о двух сотрудниках украинского посольства в Молдове. Они просят в случае установления местонахождения Чауса признать его потерпевшим и допросить.

Прокуроры подчеркнули, что дело не связанно с политическим преследованием и попросили уточнить, расследует ли Украина обстоятельства исчезновения Чауса.

Запрос они просят рассмотреть в срочном порядке.

Издание отмечает, что имена четырех мужчин из запроса уже фигурировали в расследованиях журналистов. Речь идет об Эдуарде Ставицком, Алексее Нечаеве, Алексее Сотникове и Юрие Коваленко.