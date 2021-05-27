Прокуроры Молдовы попросят Украину помочь в расследовании похищения бывшего судьи Чауса
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Мусиенко Владислав / УНИАН
Прокуроры Молдовы обратились к украинским коллегам за юридической помощью в расследовании похищения экс-судьи Николая Чауса.
Об этом пишет молдовское издание NewsMaker.
Прокуроры запросили информацию о Чаусе, о 12 гражданах Украины, о двух автомобилях Toyota, которые пересекали границу, и еще о двух сотрудниках украинского посольства в Молдове. Они просят в случае установления местонахождения Чауса признать его потерпевшим и допросить.
Прокуроры подчеркнули, что дело не связанно с политическим преследованием и попросили уточнить, расследует ли Украина обстоятельства исчезновения Чауса.
Запрос они просят рассмотреть в срочном порядке.
Издание отмечает, что имена четырех мужчин из запроса уже фигурировали в расследованиях журналистов. Речь идет об Эдуарде Ставицком, Алексее Нечаеве, Алексее Сотникове и Юрие Коваленко.
- 3 апреля адвокаты Чауса сообщили о его похищении. По их словам, его похитила в центре столицы Молдовы группа вооруженных людей и вывезла в неизвестном направлении.
- 5 апреля глава МВД Молдовы заявил о задержании первого подозреваемого. По его словам, Чауса похитили иностранные граждане, они уже покинули страну, перейдя молдовско-украинскую границу. Переписывались организаторы похищения на украинском языке.
- За месяц до этого, 3 марта, Верховный суд Молдовы отказался предоставить Чаусу политическое убежище. В САП после этого заявили, что теперь суд первой инстанции Молдовы продолжит слушание дела об экстрадиции судьи. В Украине Чаусу грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.
- 17 мая Чаус впервые записал видео после похищения. Он заверил, что скоро вернется в Украину. Его адвокат считает, что экс-судья записал видео под давлением. Во втором видео он пригрозил похитителям компроматом.