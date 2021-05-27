G7 требует от Минска освободить Протасевича. Германия грозит «болезненными» санкциями
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- Костя Андрейковец
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Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) требуют от Беларуси немедленно освободить журналиста Романа Протасевича и его спутницу Софию Сапегу.
Об этом говорится в совместном заявлении стран на сайте британского правительства.
«Эта акция [посадка в Минске рейса FR4978] является серьезным нападением на свободу СМИ. Мы требуем немедленного и безусловного освобождения Романа Протасевича, а также всех журналистов и политических заключенных, удерживаемых в Беларуси», — заявили в G7, добавив, что в противном случае Минск ждут новые санкции.
Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас отдельно заявил, что режим Александра Лукашенко попадет под «болезненные» санкции, которые затронут «все структуры экономики и платежную систему».
- Ранее сообщалось, что Европейский Союз рассматривает возможность наложить санкции на экспорт калия из Беларуси, что является основой экономики страны.
- ЕС, США и Украина осудили захват как самолета, так и Протасевича. Украина и ЕС уже запретили летать над Беларусью. Кроме того, Великобритания ввела санкции против нее, а Евросоюз заморозил финансовую помощь.