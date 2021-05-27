Швейцарский почтовый оператор Proton подтвердил, что письмо о бомбе было отправлено после захвата самолета Ryanair
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Flickr / opennewsturismo
Швейцарский почтовый оператор Proton подтвердил, что письмо о бомбе на борту самолета Ryanair отправили уже после того, как его развернули в Минск беларусские диспетчеры.
Об этом пишет Reuters.
Там сообщили, что электронное письмо с их сервиса ProtonMail отправили после того, как самолет направили в минский аэропорт.
«Мы не видели достоверных свидетельств того, что утверждения беларусской стороны соответствуют действительности. Мы будем поддерживать европейские власти в их расследовании инцидента после получения юридического запроса», — подчеркнули в компании.
- 23 мая беларусский диспетчер сообщил, что на борту самолета, который летит по маршруту Афины — Вильнюс, заложена бомба, эту информацию он получил якобы из письма от ХАМАСа (там это опровергли). Самолет посадили, а бомбу не нашли. Однако на борту находился Роман Протасевич — бывший главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA, его задержали. 24 мая появилось видео, на котором Протасевич говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и свидетельствует об организации протестов в Минске.
- ЕС, США и Украина осудили захват как самолета, так и Протасевича. Украина и ЕС уже запретили летать над Беларусью. Кроме того, Великобритания ввела санкции против нее, а Евросоюз заморозил финансовую помощь.