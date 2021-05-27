«Из-за ее недружественных действий». В России объяснили, почему снова наращивают войска у границ Украины

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Кравченко Андрій / POOL / УНИАН

Россия снова укрепляет сухопутную границу с Украиной в ответ на «недружественные действия с ее стороны».

Об этом заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ России, руководитель Пограничной службы Владимир Кулешов.

«Учитывая динамику развития обстановки на данном направлении, а также недружественные действия украинской стороны в отношении Российской Федерации, нами принимаются адекватные меры по укреплению и увеличению плотности охраны государственной границы, а также плановому наращиванию ее технического оснащения», — сказал Кулешов.

Напомним, что с конца марта над Украиной нависала угроза вторжения российских войск. У границы Украины и в оккупированном Крыму РФ тогда сконцентрировала около 150 тысяч военных и тяжелое вооружение.

22 апреля министр обороны России заявил, что войска начинают возвращаться на постоянное место дислокации, но в Черном море остались десантные корабли, а в лагере у Воронежа до сих пор стоит техника.

Вместе с тем, по данным главнокомандующего Вооруженными силами Руслана Хомчака, Россия продолжает держать 80 тысяч военных на границе.