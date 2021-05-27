Суд закрыл административное производство в отношении экс-главы КС Тупицкого

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Пресс-служба Конституционного суда

Голосеевский районный суд Киева 27 мая закрыл производство по делу о привлечении к административной ответственности экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом сообщает Интерфакс.

Протоколы касаются двух эпизодов: действий Тупицкого в условиях конфликта интересов при голосовании за решение об электронном декларировании и недекларирования участков в оккупированном Крыму.

Эти протоколы в суд направило в феврале Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Ранее журналисты проекта «Схеми» выяснили, что Тупицкий еще до аннексии полуострова владел домом и землей под ним в Кореизе, недалеко от Ялты. Но в 2018 году он расширил свои владения, оформив еще один участок (126 кв. м) возле дома в свою собственность. Участок он приобрел у россиянина Владимира Рысятова, но не указал в декларациях, что стал его владельцем.