Ученые заявили, что выяснили причину тромбов после вакцин AstraZeneca и J & J. Говорят — проблему можно исправить
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- Олег Панфилович
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
По мнению немецких ученых, тромбоз вследствие введения вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson возникает из-за белков, которые не могут попасть в клетки, где происходит иммунизация.
Об этом пишет Daily Mail.
Профессор Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гете Рольф Маршалек рассказал, что осложнения могут быть связаны с аденовирусными векторами, с помощью которых в организм доставляются «генетические инструкции» для коронавируса. Попав в ядро клетки, определенные части белка расщепляются, создавая мутантные версии, которые не могут попасть в клеточную мембрану, где происходит процесс иммунизации.
По словам Маршалека, эти мутантные белки выводятся клетками в организм, вызывая образование тромбов. Частота таких случаев — раз в 100 тысяч. Профессор считает, что проблему можно решить, если изменить последовательность генов, кодирующих шиповой белок, и предотвратить его расщепление. Компания Johnson & Johnson уже связалась с лабораторией Маршалека и попросила предоставить соответствующие рекомендации.
- 7 апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что обнаружило возможную связь между вакциной AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов. Агентство однако добавило, что риск смерти от коронавируса намного выше, чем от побочных эффектов. Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что связь между прививкой AstraZeneca и тромбозом вероятна, но не подтверждена.
- Дания была первой страной Евросоюза, в которой в марте приостановили использование вакцины. Также в Дании приостановлено использование вакцины Johnson & Johnson — тоже из-за тромбоза.
- Многие другие страны после заявления европейского регулятора возобновили использование вакцины, но для людей старше 60 лет.