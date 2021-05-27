В Киев прилетели 109 украинцев, которых эвакуировали из сектора Газа

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Facebook / Офіс президента

В Киев утром 27 мая прилетел самолет со 109 украинцами, которые захотели эвакуироваться из сектора Газа из-за боевых действий.

Об этом сообщает Офис президента.

Вместе с украинцами эвакуировали 13 граждан Молдовы и четырех граждан Болгарии.

Операция началась 26 мая, их вывозили по «зеленому коридору» через Египет. МИД сообщал, что всего в секторе Газа находятся 1 600 украинцев.

Facebook / Офіс президента

Сначала вернуться хотели около 140 украинцев, но их эвакуацию откладывали из-за боевых действий.