Bloomberg: ЕС может наложить санкции на экспорт калия из Беларуси, что составляет основу ее экономики
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Westend61 / Getty Images
Европейский Союз рассматривает возможность наложить санкции на экспорт калия из Беларуси, что является основой беларусской экономики.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Калий является единственным минеральным веществом, которым богата Беларусь, а экспорт беларусского калия обеспечивает большую часть европейского спроса.
Сейчас в ЕС идет подготовка к введению новых санкций, которые могут быть наложены уже в июне. Также рассматривается и возможность наложить санкции на государственную авиакомпанию «Белавиа».
- 23 мая беларусский диспетчер сообщил, что на борту самолета, летящего по маршруту Афины — Вильнюс, бомба, эту информацию он получил якобы из письма от ХАМАС (там это опровергли). Самолет посадили, а бомбу не нашли. На борту находился Роман Протасевич — бывший редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA, его задержали. 24 мая появилось видео, на котором Протасевич говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и свидетельствует по поводу организации протестов в Минске.
- ЕС, США и Украина осудили захват как самолета, так и Протасевича. Украина и ЕС уже запретили летать над Беларусью. Кроме этого, Великобритания ввела санкции против нее, а Евросоюз заморозил финансовую помощь.