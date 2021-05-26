В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer, которую закупили напрямую

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В аэропорт «Киев» 26 мая прибыл самолет с первой партией вакцины от коронавируса Pfizer, которую Украина заказала по прямому контракту, а не получила по программе COVAX.

К концу недели в рамках этой поставки получат 167 тысяч доз — сейчас получили 117 тысяч доз, 27 мая (завтра) прибудет еще 50 тысяч. Вакцина предназначена для педагогов, для тех, кто не успел вакцинироваться на предыдущих этапах (медики) и силовиков.

Отметим, что Украина подписала контракты на 20 миллионов доз препарата Pfizer. Их должны доставить до конца года.