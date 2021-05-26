Латвия ввела запрет на авиасообщение с Беларусью

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Andrew Milligan sumo / flickr

Латвийское правительство во вторник вечером запретил беларусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Латвии и ее аэропорты, а местных авиаперевозчиков обязало облетать Беларусь. Решение вступает в силу немедленно.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства, пишет Delfi.

Кроме того, аэропорты Латвии не будут обслуживать самолеты других стран, которые используют воздушное пространство Беларуси на маршруте своего полета.

Таким образом, Латвия приостанавливает действие разрешения на полеты для беларусской авиакомпании «Белавиа» и не будет выдавать разрешения на нерегулярные полеты беларусским перевозчикам. Также остановлено разрешение airBaltic на полеты в Минск.

Отметим, латвийские перевозчики не используют воздушное пространство Беларуси после событий в Минске с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием оппозиционного активиста Романа Протасевича.