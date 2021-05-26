Латвия ввела запрет на авиасообщение с Беларусью
- Автор:
- Виктория Мартынюк
- Дата:
-
Andrew Milligan sumo / flickr
Латвийское правительство во вторник вечером запретил беларусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Латвии и ее аэропорты, а местных авиаперевозчиков обязало облетать Беларусь. Решение вступает в силу немедленно.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства, пишет Delfi.
Кроме того, аэропорты Латвии не будут обслуживать самолеты других стран, которые используют воздушное пространство Беларуси на маршруте своего полета.
Таким образом, Латвия приостанавливает действие разрешения на полеты для беларусской авиакомпании «Белавиа» и не будет выдавать разрешения на нерегулярные полеты беларусским перевозчикам. Также остановлено разрешение airBaltic на полеты в Минск.
Отметим, латвийские перевозчики не используют воздушное пространство Беларуси после событий в Минске с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием оппозиционного активиста Романа Протасевича.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair получили от «боевиков ХАМАСа». Однако ХАМАС сразу это опроверг.
- Ryanair назвала инцидент «актом авиационного пиратства». Великобритания и Литва прекратили авиасообщение с Беларусью. В обход уже летают AirBaltic, Wizz Air, Lufthansa, Finnair, KLM и SAS. Великобритания и Франция также приостановили разрешение на полеты беларусской авиакомпании «Белавиа».
- Со среды (26 мая) с 00:00 Украина тоже прекращает авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено совершать полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Госпогранслужба получила поручение прекратить оформление в таможенных пунктах аэропортов пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь.