«Белавиа» прекращает полеты в Украину
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Pixabay
Беларусская государственная авиакомпания «Белавиа» прекращает полеты в Украину после решения Кабмина закрыть авиасообщение с Беларусью.
Об этом пишет пресс-служба компании.
«В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов «Белавиа» авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 31 августа 2021 года», — отметили там.
Также будут отменены ночные рейсы 25 мая, которые должны были отправиться в Киев в 22:40 и в Одессу в 23:40. В авиакомпании сообщили, что все пассажиры смогут сдать билеты и вернуть деньги без штрафов.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair получили от «солдат ХАМАСа». Однако там сразу это опровергли.
- Ryanair назвала инцидент «актом авиационного пиратства». Великобритания и Литва прекратили авиасообщение с Беларусью. В обход уже летают AirBaltic, Wizz Air, Lufthansa, Finnair, KLM и SAS. Великобритания и Франция к тому же приостановили разрешение на полеты беларусской авиакомпании «Белавиа».
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