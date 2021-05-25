МИД: Запрет европейским авиакомпаниям летать через Беларусь может увеличить доходы Украины

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прогнозирует экономические выгоды для Украины от решения Европейского Союза запретить авиакомпаниям летать через Беларусь.

Об этом он заявил в комментарии, передает Интерфакс-Украина.

«Прежде всего в этой ситуации мы заботимся, безусловно, о защите наших граждан и о том, чтобы власти Беларуси одумались, остановились в своем произволе и начали уважать права человека и международные правила», — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что украинская власть «не знает, что там в беларусском КГБ придумали против кого-то из наших соотечественников, и поэтому Украина должна их защищать».

Министр добавил, что это решение также приведет к некоторому увеличению прибыли Украины, потому что авиакомпании ЕС и других государств мира, которые ранее пролетали над Беларусью и платили в ее бюджет соответствующие средства, будут пролетать через Украину и, соответственно, платить транзитные средства Украине.

По его убеждению, власти Беларуси пересекли «очередную красную линию» и такие действия не могут оставаться без ответа. «Потому что если сейчас спустить это с рук, то завтра Александр Лукашенко пойдет дальше и сделает что-то еще более наглое и жестокое. Поэтому ответ очень важен», — подчеркнул министр.