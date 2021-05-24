Bihus.Info опубликовал новые записи разговоров Медведчука. Они доказывают его связь с трубопроводом «Самара — Западное направление»

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Синица Александр / УНИАН

Журналисты Bihus.Info обнародовали вторую часть записей телефонных разговоров нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, которые рассказывают историю получения Медведчуком нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление», который пытаются вернуть в собственность государства.

Трубопровод «Самара — Западное направление» был построен во времена СССР и после провозглашения независимости должен был перейти в собственность государства Украина, но «трубу» при содействии российской «Транснефти» получила «ПрикарпатЗападтранс», которую связывают с Медведчуком.

В конце 2014 года почти на финальном этапе национализации «трубы» российская «Транснефть» начала угрожать Украине остановкой подачи топлива через «трубу» и уже в феврале 2015 года «на арену» вышел Медведчук.

Первые разговоры он вел с президентом оператора нефтепроводов России «Транснефть» Николаем Токаревым. 25 февраля Медведчук говорит Токареву, что вопрос «трубы» контролирует «лично он» и по этому поводу «есть предложения». Медведчук говорит, что прилетит лично в Москву, чтобы их озвучить. Этот фрагмент разговора 27 апреля 2021 года публиковали СМИ.

На следующий день, 26 февраля 2015 года, Медведчук снова связывается с Токаревым и говорит, что обсуждал вопрос с «нашим главным». «Нашим главным» Медведчук на записях обычно называет пятого президента Петра Порошенко. При этом Медведчук говорит, что «главный» якобы держит ситуацию на контроле и у него есть свои идеи по «трубе».

Идеи Токареву еще не были озвучены, но уже в марте 2015-го Медведчук летит с нардепом от ОПзЖ Тарасом Козаком (на записях прямо звучит его фамилия) в швейцарский город Санкт-Галлен. Именно этот город будет указан адресом прописки компании International Trading Partners, на которую будет записана «труба».

Вскоре Козак летит в Москву, а 17 марта 2015 года Высший хозяйственный суд Украины подтверждает законность национализации отрезка «Самара — Западное направление». Медведчук звонит Токареву и успокаивает его. Токарев как ни странно считает, что Россия потеряла «трубу», но Медведчук заверяет его, что это не окончательное решение и просит российскую сторону подать обжалование. Он гарантирует Токареву возврат дела в суд первой инстанции, что и происходит. В итоге судья Ровенского хозяйственного суда Ярослава Гудзенко под давлением, как уверяют журналисты, отменяет решение о национализации. При этом все происходит по озвученному ранее Медведчуком сценарию. Турба возвращается к «Транснефти».

На этом моменте журналисты вновь отмечают «главного» или «руководителя», фамилию которого не называет Медведчук, акцентируя на Порошенко, с учетом совокупности всех фактов.

В июне 2015 года Медведчук созванивается с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. В их разговоре звучит фраза «завод в обмен на трубу». Главный редактор портала «Наши деньги» Юрий Николов пояснил, что в тогда среди участников рынка ходили слухи, что Россия хотела передать «трубу» украинским владельцам в обмен на завод в аннексирована Севастополе. Вероятно, речь шла о Севастопольском морском заводе, который принадлежал структурам Петра Порошенко и был «национализирован» оккупантами.

В 2015—2016 годах нефтепродуктопровод начинают переводить в собственность «ПрикарпатЗападтранс». Владельцем компании становится уже упомянутая швейцарская International Trading Partners. Процессу передачи «трубы» пытался мешать тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк, у которого был конфликт с Порошенко. Он созвал экстренное заседание правительства, но его не провели из-за отсутствия части министров. Яценюк хотел ввести запрет на импорт нефтепродуктов из РФ, в том числе через указанный участок нефтепровода.

Журналисты также назвали еще один эпизод вероятного содействия власти Медведчуку. После передачи «трубы» швейцарской компании, в ней накопилось очень много старого «консервированного» дизеля стандарта Евро 2. К этому времени в Украине действовал новый стандарт дизеля (Евро 4, Евро 5) и чтобы начать прокачку нового дизеля по «трубе» владельцам пришлось продать старый дизель.

И тут Медведчуку «помогает» Министерство обороны, покупая в 2016 году весь старый дизель. Николов отмечает, что за это решение лично ответственный тогдашний министр обороны Степан Полторак, поскольку на документах стояла его подпись.

Топливо из России в «трубу» начинает качать компания «Протон» — владелец сети АЗС «Glusco». Эти компании связывают с Медведчуком. Это подтверждает и сам Медведчук на записях. Он дает личные гарантии за «Протон» заместителю главы администрации президента РФ Козаку, когда возникают вопросы о расширении бизнеса и продажу бензина покупателям, которые не нравятся России.