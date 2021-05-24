Глава Минздрава Ляшко рассказал, что не считает себя последователем реформы Супрун, и заявил о планах разработать стратегию до 2030 года

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Синица Александр / УНИАН

Новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал обращение к правительству относительно назначения конкурса на голову Национальной службы здоровья Украины. Предыдущий конкурс на руководителя НСЗУ провели в апреле, но никого не назначили.

Об этом он рассказал в интервью «Левому берегу».

Кроме того, министр отметил, что в его планах разработать Стратегию развития системы здравоохранения до 2030 года.

«После революции была написана стратегия [...] до 2020 года. После этого мы живем без стратегии. Понятно, что мы реализуем Программу медицинских гарантий в том или ином виде, но надо также понимать, как мы движемся вперед. Поэтому моя задача — разработать стратегию до 2030 года», — отметил Ляшко.

В то же время он заверил, что Программа медицинских гарантий, которая появилась в рамках реформы здравоохранения, останется. Он добавляет, что не считает себя последователем реформы предшественницы Ульяны Супрун.

«Что такое вопрос реформы Супрун? Есть вопросы реформирования системы здравоохранения. Реформа началась давно, был первый этап в 2017 году, а второй стартовал в 2020 году, уже когда Супрун не было на посту. Этот вопрос для дискуссий в публичном пространстве, кто поддерживает реформу Супрун, а кто не поддерживает реформу Супрун. Я пришел на должность выполнять Конституцию и законы Украины. Есть закон «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения», который четко говорит, что должны делать министр и НСЗУ для того, чтобы обеспечить доступ к медицинской помощи, равенство в предоставлении этой медицинской помощи и базовую защиту от болезней», — сказал министр.

Ляшко подчеркнул, что не считает существующую Программу медгарантий идеальной, но она «наиболее целесообразна в данный период развития как нашего государства, так и нашей системы здравоохранения».

Также министр отметил, что госпредприятие «Медицинские закупки» должно стать «центральной закупочной организацией». Он добавил, что уже провел встречу с руководителем предприятия Арсеном Жумадиловым — «проговорили все аспекты сотрудничества».