Великобритания и Литва прекращают авиасообщение с Беларусью

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Великобритания и Литва первыми в Европе прекратили полеты через территорию Беларуси после принудительной посадки самолета Ryanair с бывшим главным редактором NEXTA Романом Протасевичем на борту.

Как сообщает Delfi, власти Литвы с 25 мая закрывают свое воздушное пространство для авиарейсов, которые пролетают через территорию Беларуси. Литва предлагает всем авиакомпаниям ЕС отменить полеты над Беларусью.

Министр транспорта Великобритании Грант Шеппс в Twitter сообщил, что британское Управление гражданской авиации получило указание требовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси, «чтобы обеспечить безопасность пассажиров».

Кроме того, Великобритания приостановила действие разрешения беларусской авиакомпании «Белавиа» на полеты в Соединенном Королевстве.

Также прекратить авиасообщение с Беларусью поручил президент Владимир Зеленский.

От полетов через РБ уже отказались AirBaltic и Wizz Air, на очереди — польская LOT.