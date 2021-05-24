Ryanair изменила официальную позицию по захвату самолета в Беларуси и уже называет его «авиационным пиратством»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Flickr / Shamanski 73
В авиакомпании Ryanair дополнили свое заявление о захвате ее самолета в Беларуси и назвали это «актом авиационного пиратства».
Новое заявление авиакомпания опубликовала в своем Twitter.
«Ryanair осуждает противоправные действия беларусских органов власти, которые перенаправили рейс Ryanair FR4978 в Минск вчера (23 мая), что было актом авиационного пиратства», — подчеркнули там.
Также в компании добавили, что этим вопросом сейчас занимаются соответствующие органы ЕС и НАТО, поэтому пока они не могут подробно его комментировать.
Фактически в авиакомпании продублировали слова своего гендиректора Майкла ОʼЛири, который тоже раскритиковал беларусские власти за этот инцидент. При этом первое заявление Ryanair не содержало ключевых деталей инцидента, также в нем указывалось, что беларусские диспетчеры приказали им следовать в ближайший аэропорт — в Минск, хотя расстояние до пункта назначения, Вильнюса, было значительно меньше.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет компании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Самолет был уже недалеко от Вильнюса, но вернулся на вынужденную посадку в Минск.
- Команду посадить самолет дал лично самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 с ракетами класса «воздух-воздух», предназначенными для поражения летательных аппаратов.
- Беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича «операцией спецслужб». Задержание также осудили глава Еврокомиссии и ряд европейских стран.
- Протасевич перед вылетом из Афин писал близким, что его в аэропорту на контроле выслеживает подозрительный человек, который пытался сфотографировать его документы.
- Напомним, КГБ Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича и основателя NEXTA Степана Путило в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Следком Беларуси обвинил их в организации «массовых беспорядков, которые происходили на территории Минска с 9 августа и продолжаются до сих пор», а затем направил в Польшу документы на их экстрадицию. В соответствии со статьями, по которым в Беларуси обвиняют Протасевича, ему грозит до 15 лет тюрьмы.