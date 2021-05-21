В МИД объяснили, почему украинцев из сектора Газа до сих пор не удалось эвакуировать

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Около 140 украинцев захотели вернуться в Украину из сектора Газа. Но их эвакуацию откладывали из-за боевых действий.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии «Радио Свобода».

Николенко отметил, что начало эвакуации до сих пор сдерживали продолжение боевых действий и отсутствие гарантий безопасного выезда украинцев. Но после достижения договоренностей между Израилем и ХАМАСом о прекращении огня в МИД надеются начать возвращение украинцев в ближайшее время.

«Ключевым фактором и в дальнейшем будет оставаться безопасность. Сейчас важно, чтобы граждане Украины четко придерживались инструкций посольства Украины в Израиле по логистическим вопросам и ориентировались исключительно на официальные сообщения», — отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

По его словам, в основном среди тех, кто изъявил желание вернуться в Украину, — женщины и дети. Также поступили обращения от нескольких правительств иностранных государств о вывозе их граждан.

Напомним, 19 мая Украина договорилась о «зеленом коридоре»,чтобы вывезти своих граждан из сектора Газа через Египет, и об организации соответствующего авиарейса. Всего на этой территории находятся 1 600 украинцев, 127 из них пожелали вернуться в Украину.