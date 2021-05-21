В МИД объяснили, почему украинцев из сектора Газа до сих пор не удалось эвакуировать
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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SOPA Images / Contributor / Getty Images
Около 140 украинцев захотели вернуться в Украину из сектора Газа. Но их эвакуацию откладывали из-за боевых действий.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии «Радио Свобода».
Николенко отметил, что начало эвакуации до сих пор сдерживали продолжение боевых действий и отсутствие гарантий безопасного выезда украинцев. Но после достижения договоренностей между Израилем и ХАМАСом о прекращении огня в МИД надеются начать возвращение украинцев в ближайшее время.
«Ключевым фактором и в дальнейшем будет оставаться безопасность. Сейчас важно, чтобы граждане Украины четко придерживались инструкций посольства Украины в Израиле по логистическим вопросам и ориентировались исключительно на официальные сообщения», — отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.
По его словам, в основном среди тех, кто изъявил желание вернуться в Украину, — женщины и дети. Также поступили обращения от нескольких правительств иностранных государств о вывозе их граждан.
Напомним, 19 мая Украина договорилась о «зеленом коридоре»,чтобы вывезти своих граждан из сектора Газа через Египет, и об организации соответствующего авиарейса. Всего на этой территории находятся 1 600 украинцев, 127 из них пожелали вернуться в Украину.
- 10 мая на фоне стычек в Иерусалиме движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» начали массированный ракетный обстрел юга и центра Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал точечное уничтожение инфраструктуры боевиков, в частности тоннелей сети «Метро», и объявил о начале операции «Страж стены». 13 мая началась наземная фаза операции.
- 20 мая Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа с 02:00 (по Киеву) 21 мая.