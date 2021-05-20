Кличко: Правоохранители провели более 60 обысков — им дали команду «найти хоть что-то»
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- Костя Андрейковец
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Юлия Вебер / «Бабель»
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что правоохранители за последние 10 дней провели более 60 обысков на коммунальных предприятиях Киева и в структурных подразделениях Киевской горгосадминистрации.
В интервью «Бабелю» он сказал, что у правоохранителей есть установка «найти хоть что-то».
Массовые обыски он объяснил попытками дискредитировать киевскую власть и его в частности. «У меня такое ощущение от тех месседжей, которые я получаю, что хотят сделать такой образ коррупционера, что все в городе плохое [...] и все это крышует Кличко. Это манипулятивная информация», — сказал Кличко.
В манипуляции он обвинил Государственную фискальную службу. Обвинения в неуплате налогов он назвал надуманными, поскольку коммунальные предприятия регулярно пополняют бюджет. По словам мэра, властям прописывают неуплату подрядчиков. «Что они делают с деньгами, которые им заплатили за услуги — это не ответственность мэрии», — пояснил Кличко.
Кличко утверждает, что обыски проводятся по команде из Офиса президента. «Даются указания быстро найти хоть что-то, все что угодно», — отметил Кличко.
- С 11 мая правоохранители обыскивают офисы нескольких коммунальных предприятий Киева — это связано с откатами и поборами в структурах Киевской городской государственной администрации (в столичной прокуратуре говорят об убытках на 43 миллиона гривен). 12 мая обыскали дом и квартиру бывшей жены Артура Палатного — главы исполкома партии УДАР. 19 мая следователи ГБР провели обыски в двух департаментах КГГА из-за незаконной застройки в зоне Киево-Печерской лавры.
- Кличко назвал обыски попыткой давления на киевскую власть. В Офисе президента слова мэра считают необоснованными.