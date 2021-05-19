Комитет Рады поддержал ликвидацию Окружного админсуда Киева

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроекты о ликвидации Окружного админсуда Киева. Об этом организация DeJure сообщила в Facebook.

Речь идет о законопроектах № 5369 и № 5370. Они предполагают, что ОАСК ликвидируют, судьи перестанут осуществлять правосудие, а взамен создадут Киевский городской окружной админсуд. К нему перейдет рассмотрение дел, подсудных ОАСК сейчас.

DeJure сообщает, что против этих законопроектов выступили представители партии «Батьківщина», «Голос» и «Оппозиционная платформа — За жизнь». Поддержала только «Слуга народа».