Хочу купити вживане авто в Європі, але не знаю, як підібрати надійне з реальним пробігом. Це можливо? Так — покрокова інструкція

Чому важливо перевіряти історію авто перед покупкою?

Це питання грошей та безпеки. Купівля вживаного авто на відміну від нового ― певною мірою лотерея. Машини власники використовують по-різному, за різних умов і не завжди бережуть. Буває, машиною з пробігом в кількасот тисяч кілометрів можна користуватися ще кілька років. А буває навпаки: авто з номінальними 100 000 кілометрів пробігу потрапляло в ДТП, на ньому дріфтували й перетворили майже на металобрухт. Про дефекти власникам говорити не вигідно ― вони зменшують вартість авто.

Перевірити машину на око вкрай важко: шахраї вміло маскують дефекти навіть після важких ДТП і навчилися підробляти оригінальні сервісні документи. Дехто за хабар змінює дані про пробіг авто в базах даних дилерів. Якщо ви не перевірите історію машини, ризикуєте купити ту, яку розшукує Інтерпол чи яка перебуває в заставі у банку.

Вчасно невиявлені дефекти згодом обертаються дорогим ремонтом, а якщо машина в розшуку, її можуть конфіскувати.

З яких європейських країн везуть найбільше проблемних авто?

Це пропорційно обсягам експорту вживаних машин до України: Німеччина, Польща, Франція, Литва. Завдяки контролю держави ризик натрапити на шахраїв набагато нижчий в Бельгії та Нідерландах, але й авторинок там маленький.

Які проблеми найчастіше намагаються приховати власники машин?

Найчастіше вони скручують пробіг. Тобто, на одометрі ви бачите, наприклад, 200 000 кілометрів, а насправді машина проїхала 600 000. У ЄС від 30 до 50% усіх авто на ринку мають скручений пробіг, в Україні цей показник ще більший.

Одна й та сама модель залежно від пробігу може коштувати від кількох сотень до кількох тисяч доларів, а кожні 100 тисяч «змотаного» пробігу ― це конкретні суми грошей, від $500 до $1 500. До того ж недостовірний пробіг може обернутися постійними ремонтами, тобто реальна ціна автомобіля суттєво зросте.

Друга проблема ― машини після ДТП. Сам факт ДТП ще нічого не означає, проте є приводом глибше перевірити, як її відновили. Деякі авто після серйозних аварій зварюють із двох-трьох частин. Часто в таких машинах замість подушок безпеки стоять заглушки, які не врятують при черговій аварії.

Третя проблема ― умисно змінений VIN-код автомобіля. Це унікальний серійний номер авто із 17 знаків, який машина отримує на заводі. Код містить дані про виробника, рік випуску і характеристики авто. Табличку з VIN-кодом можна знайти на одній з частин авто ― фіксованого місця немає.

Якщо код перебити, реєстри видаватимуть дані про зовсім інший автомобіль. У разі шахрайства ― новіший, із меншим пробігом тощо. Також машина з перебитим VIN-кодом може виявитися краденою або нерозмитненою. Якщо це зʼясують тільки на етапі видачі номерів, коли новий власник машини в Україні проходитиме обовʼязковий експертний огляд, авто заарештують, а власнику доведеться довести, що це не він перебив VIN-код. Сплачені митні платежі за таку машину ніхто не поверне.

Четверта проблема ― продаж крадених машин або машин, взятих у лізинг. Недобросовісні дилери роблять фіктивні документи на авто й продають його в Україну. Якщо європейську машину вкрали недавно, її могли ще не подати в міжнародний розшук. Тож у дилера є час встигнути продати авто в Україну. Факт, що машина не належала продавцю, виявлять надто пізно. Митне оформлення в Україні не передбачає перевірки на викрадення. Її проводять вже після того, як людина сплатила митні платежі й збирається отримати номер авто в сервісному центрі МВС. Лише тоді в базі побачать, що машина в розшуку і заарештують її. Але є сервіси, які дозволяють зробити це раніше.

Що це за сервіси?

В США єдиний сервіс перевірки історії авто ― Carfax. Там усі американські машини можна перевірити за VIN-кодом і дізнатися, у якому стані авто виїхало в Україну.

Натомість в ЄС багато країн, тому єдиної бази даних щодо історії авто немає. Країни мають різні правила і далеко не всі дають доступ до історії машин. Наприклад, у Швеції є доступний публічний держреєстр для перевірки авто. У Польщі для перевірки система вимагає дані зі свідоцтва про реєстрацію машини, які є лише у власника. Найбільший авторинок Європи ― Німеччина ― взагалі публічно не розголошує історію авто третім особам.

В Україні для перевірки вживаних авто з Європи повноцінно працюють два основні сервіси: литовський Carvertical і чеський Cebia. Принцип їхньої роботи однаковий ― вони підтягують дані про європейські авто з різних баз даних майже всіх країн ЄС: державних реєстрів, маркетплейсів, станцій технічного обслуговування, страхових і лізингових компаній. У вигляді графіку чи таймлайну вони показують, як змінювався автомобіль, його пробіг, у які ДТП потрапляв і як часто змінювався власник. Ці дані користувач отримає, якщо введе VIN-код машини й оплатить певний пакет даних.

А чим відрізняються Carvertical і Cebia? Чим краще користуватися?

Carvertical ― це завжди сюрприз: ви ніколи не знаєте, яка саме інформація буде у звіті, а ціна послуги не залежить від даних, що є в базі сервісу. Спочатку ви купуєте звіт ― і лише потім розумієте, за що заплатили.

Cebia ж враховує, що саме отримує користувач: розширені технічні характеристики, кількість записів про пробіг авто, історію обслуговування, інформацію про аварії та історичні фотографії. Ціна звіту залежатиме від наявної інформації.

Cebia використовує лише перевірені джерела даних і повідомляє, звідки інформація ― від страхової, держреєстру, партнерської СТО чи маркетплейсу. Також Cebia має детальнішу інформацію про авто з чеського та словацького ринків.

Тобто Cebia краще?

Ні, ці сервіси просто різні. А ще вони мають різні дані з різних джерел. В одному інформації про конкретне авто може бути більше, в іншому ― менше. Тому краще перевіряти авто на обох сервісах.

Скільки коштує перевірити авто?

Це залежить від того, скільки інформації про автомобіль є у сервісу. Якщо є повний пакет даних, у Cebia це коштуватиме 499 гривень. Якщо є лише технічні параметри, дані про заводські дефекти й де розміщена табличка з VIN-кодом, це обійдеться в 299 гривень. Найбільший набір даних у Carvertical коштує 700 гривень. Проте якщо купити у них звіти одразу про кілька машин, вийде дешевше.

Гаразд, я вирішив перевірити авто на сервісі. На що мені звертати увагу?

Перше ― це розташування VIN-коду. Cebia підкаже, де конкретно на цьому авто розміщена табличка. Якщо вона має сліди втручання, інший вигляд чи взагалі відсутня, це означає, що VIN-код могли перебити.

Друге ― кількість власників. Якщо авто змінило десятьох власників за кілька років (а вам про це не сказали), це має насторожити.

Третє ― дані про велику страхову виплату (наприклад $15 000). Це привід замислитися, бо такі виплати ― ознака серйозної ДТП. Також у системі може бути запис про суттєві пошкодження в аварії, унаслідок яких автомобіль «списали» у країні ЄС.

Четверте ― аномалії з пробігом авто. Щоб дізнатися, чи скручували пробіг, треба переглянути всю історію. Якщо із часом кілометраж зростає плавно ― усе гаразд. Якщо є різкі піки на графіку ― це ознака маніпуляцій.

Інколи в сервісі ви можете побачити машини-двійники: два авто однакової моделі використовують однаковий VIN-код. Це видно, коли система показує дві криві пробігу, які йдуть поруч. Сервіс не покаже, яка з двох машин справжня. Проте це має спонукати краще дослідити історію машини.

Абсолютно однакових авто не буває. Щоб зрозуміти, що перед вами фейк, треба детально проаналізувати дані за VIN-кодом і порівняти із машиною, яку вирішили купити. А саме ― порівняти заводську комплектацію, заводський колір, наявність чи відсутність додаткового обладнання і, головне, таблички з VIN-кодами.

Тобто перевірка за VIN-кодом ще не гарантує, що з авто все гаразд?

Ні. Не на всі машини буде багато інформації ― це залежить від того, скільки даних є в реєстрах. Обовʼязково потрібно враховувати фактичний технічний стан машини та замовляти фізичні перевірки на спеціалізованих станціях. Але онлайн-перевірка історії автомобіля займає менш за хвилину і суттєво зменшує ризики. Зробити це можна, не виходячи з дому. Якщо сервіс показує аномалії чи підозрілі дані ― це привід замислитися, додатково перевірити авто, щоб не втратити гроші.

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