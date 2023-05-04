Нарешті потеплішало і стало більше сонця! Від нього вже час захищатися чи ще зарано? Який є захист, крім SPF? Навіщо мазати кремом вуха? ― пояснення «Бабеля» в очікуванні літа

Кажуть, бути на сонці шкідливо. Але ж стільки поколінь людей не користувалися кремами чи спреями ― і нічого. Безпечної засмаги не існує. Це не означає, що ви помрете від сонця, але промені точно негативно вплинуть на вашу шкіру. Як саме ― залежить від багатьох факторів. Це й ваш спосіб життя та генетика і те, чи користуєтеся сонцезахистом. Навіть те, де ви народилися, має значення ― у людей в сонячних широтах фототип шкіри краще прилаштований до сонця. Ультрафіолетові промені змінюють клітини шкіри, це підвищує ризик меланоми чи раку шкіри ― 90% випадків раку шкіри виникають саме через вплив ультрафіолету. Якщо ви за життя хоча б пʼять разів сильно обгоріли на сонці, ризик захворіти на меланому збільшується вдвічі. А чим відрізняється меланома від раку шкіри? Хіба це не одне й те саме? Ні. Різниця у клітинах, де відбуваються зміни — при меланомі це меланоцити, які виробляють темний пігмент шкіри. При раку шкіри це кератиноцити — основні клітини епідермісу, які мігрують із глибоких шарів у поверхневі. Перебіг цих хвороб схожий, але причини різні. Меланома розвивається через короткочасні сонячні опіки, а рак шкіри — через накопичувальний ефект ультрафіолету. Тому в 60-річних ризик раку шкіри у пʼять разів вищий, ніж у 30-річних. До ХХ століття на рак шкіри хворіли рідше. Засмага довго була не в моді, а купальні костюми й одяг загалом були більш закритими. Люди менше подорожували, а тепер часто їздять у сонячні країни. А головне — озоновий шар, який захищає планету від ультрафіолету, став тоншим. Сонячні промені справді роблять так, що шкіра старіє швидше? Так, це відбувається через вплив ультрафіолету. Є два типи променів ― а та b. Промені b відповідають за засмагу й опіки, а промені а ― за старіння. Саме вони руйнують колаген та еластин, які роблять шкіру пружною. Тому не захищена від сонця шкіра має більше зморшок.

Гаразд, а зараз не зарано захищатися від сонця? Була зима і холодний хмарний березень ― може, краще трохи побути на сонці? Ні, не зарано. Не треба чекати спекотного літа, щоб захищатися від сонця. Враховуйте, скільки часу ви перебуваєте на вулиці. Якщо вам треба тільки дійти до авто, то за пʼять хвилин, звісно, нічого не станеться, навіть якщо шкіра схильна до опіків. Проте навіть у хмарний день треба використовувати сонцезахисний крем, якщо ви будете на вулиці достатньо довго, щоб отримати опіки ― цей час для кожного індивідуальний. Узагалі, сонцезахист має стати нормою життя. Спеціальний дитячий сонцезахисний крем радять використовувати навіть малюкам від 6 місяців. Це для профілактики раку шкіри та меланоми. На всіх кремах пишуть SPF і якісь цифри ― 15, 30, 50. Що це означає? Як вибрати ці засоби? Краще купувати аптечні креми для сонцезахисту, а не косметику із SPF. Бажано, щоб крем захищав від обох типів ультрафіолетових променів ― на такому написано «широкого спектру дії». Від променів b захищає саме SPF. Біля абревіатури зазвичай пишуть і цифру ― 15, 30 чи 50. Наприклад, якщо ваша шкіра за пʼять хвилин на сонці вже червоніє, то із кремом SPF 15 цей час збільшиться в 15 разів — тобто до 1 години 15 хвилин. Це означає, що за годину-півтори треба нанести крем знову. Від променів типу а захищає фактор РА ― Protection A. Біля РА стоять плюси — від одного до чотирьох. Що їх більше, то краще захищає крем. Варто обирати крем, де є і SPF, і РА. Це має бути окремий крем чи тональний із сонцезахистом теж буде працювати? Як взагалі правильно їх використовувати? Краще користуватися і тим, і тим. Наприклад, ви збираєтеся на вулицю — за пів години до того, як нанести макіяж, змажте шкіру сонцезахистом. А потім вже нанесіть тональний крем із SPF. Можна обійтися тільки тональним кремом, але його ефективність буде трохи гіршою. Ще доречно використовувати блиск для губ із SPF, головне — постійно оновлювати його на губах. Сонцезахисний крем треба наносити на всі відкриті ділянки тіла — обличчя, шию, вушні раковини, бо там дуже часто виникає рак шкіри, і руки. Якщо ви йдете на пляж або просто посидіти на сонечку, наносьте крем ще вдома. І не забувайте наносити його повторно через пару годин або після купання. Скільки це коштує? Є різниця, який краще брати крем — дорогий чи дешевий? Якісні аптечні креми із SPF коштують від 500 гривень. Але головне не ціна, а те, як ви його використовуєте. Користуватися кремом треба регулярно. Якщо ви наносите його раз на місяць, коли йдете на пляж, то навіть найдорожчий нічим не зарадить. Ну не знаю, це все хімія якась. Може, краще просто носити світлий одяг з натуральних тканин із довгими рукавами? Він же захищатиме? Креми безпечні, тому не слід їх боятися. Можна не наносити його під одяг, бо він справді достатньо захищає від променів. Звісно, якщо у вас футболка-сіточка, то вона не допоможе. А от світла тканина краще відбиває промені, тож варто в сонячні дні обирати світлий одяг. Також не завадить широкополий капелюх. А сонцезахисні окуляри треба? Як їх вибрати? Так, треба. Вони захищають і саме око, і шкіру навколо. Часто рак шкіри та меланома розвиваються на повіках, а через вплив сонця на очному яблуку може зʼявитися катаракта. На окулярах має бути позначка UVA/UVB ― це ознака того, що вони захистять від ультрафіолету, навіть якщо не повністю затемнені. І зверніть увагу на форму ― окуляри мають прилягати до обличчя, бо інакше від них небагато користі.

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