Весна прийшла — сезон кліщів відкрито. Як захистити себе, дитину і собаку? Інструкція проти кровопивць

Коли кліщі небезпечні?

Кліщ — тварина всесезонна, взимку вони нікуди не зникають, але найбільш небезпечний час — весна і осінь. Особливо обережними варто бути з квітня по червень і з вересня по жовтень.

То що тепер, не ходити під деревами і не сидіти в кущах?

Кліщі не стрибають з дерев, вони живуть у траві та невисоких кущах. Якщо гуляєте у парку, ходіть доріжками, у лісі — стежками. Але зустрітися з кліщем можна де завгодно — навіть на дитячому майданчику, якщо там є трава чи кущі. Тож якщо у вас запланована прогулянка в місцевості, де навколо не лише асфальт, скло й бетон, краще захистити себе.

Як саме? Потрібен якийсь спеціальний одяг?

Краще одягти світлі штани, закрите взуття і заправити штани в шкарпетки. Останній маневр гарантовано позбавить вас шансу завести під час прогулянки романтичні стосунки, але й кліщ навряд чи зможе потрапити під одяг, а на світлому одязі його простіше буде побачити. Так само вдягайте й дітей. І обовʼязково оглядайте себе і їх після прогулянки.

Варто використовувати якісь репеленти?

Обовʼязково. Деякі діючі речовини, які в Україні дозволено використовувати лише з трьох років, у США рекомендують з трьох місяців. Йдеться, зокрема, про DEET, або ДЕТА — диетилтолуамід. У нашій країні для дітей частіше дозволяють засоби з ефірними оліями, але вони працюють гірше і можуть спричинити алергічні реакції. ДЕТА — ефективний репелент. На упаковці може бути зазначено, скільки відсотків цієї речовини міститься в засобі. Концентрація означає не те, для дорослих він чи для дітей, а як довго репелент захищатиме. Тож читайте склад. Купувати для дитини репелент не від кліщів, а, наприклад, від комарів або мошок, вважаючи його «більш безпечним», не варто — від кліщів захищають тільки певні діючі речовини.

А як захистити собаку від кліщів?

У географічній зоні, де розташована Україна, кліщі для собак досить небезпечні і переносять чотири хвороби: бореліоз, бабезіоз, анаплазмоз та ерліхіоз. Тому пса треба захищати від цих паразитів.

Засоби, що захищають собак від кліщів Краплі на холку. Їх вибір великий, вони безпечні, діють близько місяця. Такі препарати швидко всмоктуються у шкіру. Обробляти собаку треба в рукавичках, і протягом доби її краще не торкатися. Цілу добу, а краще дві, песика не можна купати, інакше краплі не спрацюють — вони розподіляються в жировому шарі, у тому числі на шкірі. Нашийник. Залежно від виробника може захищати 3—6 місяців. Таблетки. Залежно від виробника можуть захищати місяць чи 80 днів. Спрей. Найменш надійний спосіб захисту. Спреї краще застосовувати як додатковий захист, коли кліщі найбільш активні. Наприклад, коли псу нанесли на холку краплі, а він цього чи наступного дня заліз у водойму. Спреї також можуть підійти для маленьких собачок. Засоби з фіпронілом можна застосовувати з дводенного віку, а більшість інших — з шести-восьми тижнів. Спреїв варто уникати, якщо вдома є люди чи коти, що мають астму.

І памʼятайте, що собака може принести кліща в будь-яку пору року. А кліщ легко перезимує в теплій квартирі. Тому обробляти собаку від паразитів варто весь рік. І звісно, після кожної прогулянки треба оглядати тварину.

А кота теж треба обробляти?

Авжеж. Котів теж треба захищати від ектопаразитів — тобто паразитів, що живуть на поверхні тіла. Зазвичай препарати діють на різні їх види: кліщів, комарів, бліх. Кота, як і собаку, треба обробляти цілий рік. Найчастіше для цього використовують одні й ті самі препарати. Але для псів вони будуть захистом передовсім від кліщів, а для котів — від бліх. Виняток — засоби із перметрином. Вони підходять для собак і дуже небезпечні для котів, навіть у найменших дозах.

Знайшов кліща на тварині, як бути? Їхати у ветеринарну клініку?

Так ви тільки втратите час, тому краще зняти кліща самостійно. Це не складно — знадобиться спеціальний інструмент, який продається в зоомагазинах, або звичайний пінцет. Треба захопити кліща якомога ближче до шкіри і потягти вгору. Але з лікарем все одно треба проконсультуватися, щоб не пропустити момент, якщо тварині стане гірше. Послідкуйте за нею до двох тижнів — якщо тварина стала млявою, температура підвищується, слизові оболонки бліднуть, сеча стає червонуватою, терміново звертайтеся до ветеринара. Якщо протягом пів року пес почав кульгати — теж. Коли тварину кусає кліщ, це варто зафіксувати: точні дані допоможуть швидше встановити діагноз і призначити лікування.

А що робити, якщо знайшов кліща на собі?

Найперше — зняти його. Процес такий самий, що і з твариною: візьміть пінцет, захопіть кліща близько до шкіри і повільно витягніть його вгору. Навіть якщо вусики залишаться в ранці, не страшно. Для організму ці залишки — просто чужорідне тіло, як скабка. Потім варто обробити ранку антисептиком. І в жодному разі не треба змащувати кліща олією, мазями чи вазеліном. Кліщу бракуватиме повітря, і він може випустити вміст шлунка в ранку.

Кліща треба нести в лабораторію?

Ні. Дійсно, існують тест-системи, які показують, чи були в кліщі борелії — бактерії, які викликають хворобу Лайма. Але ці тести не дуже досконалі, окрім того, кліщ не передає борелії миттєво — як правило, для цього потрібно не менше доби від того моменту, як він присмоктався до людини.

То й до лікаря можна не йти — витяг кліща і забув?

Роздивіться кліща — якщо він виглядає ніби пузатим, то можливо, вже насмоктався крові. Тоді краще звернутися до лікаря. Те саме варто зробити і коли ви не знаєте, скільки часу кліщ просидів у вас на тілі.

Може, зробити аналіз на антитіла до бореліозу?

Якщо симптомів немає, не варто. З певною кількістю борелій організм може впоратися сам, а антитіла все одно зʼявляться. Лікар може невиправдано призначити антибіотик. Якщо є неспецифічні симптоми і невідомо, чи кусав людину кліщ, тоді лікар може призначити аналіз.