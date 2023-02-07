Знову лютий, я згадую вибухи вранці 24-го, мені тривожно і страшно. Це флешбеки? Як пережити цей місяць? ― психологічний гайд «Бабеля» для цивільних

Наближається 24 лютого, мені тривожно і, здається, я не можу це контролювати. Чому? Будь-яка травматична подія викликає асоціативний ряд — це називається імпринтинг. Він може бути негативним чи позитивним, залежно від того, які події запамʼятовуються. Увага працює вибірково, і ми запамʼятовуємо окремі деталі, що стають тригерами. Вони й запускають реакцію, що побудована на асоціаціях. Нагадуваннями можуть бути сама дата, кінець зими, новини — і ось тривога знову з нами. Для багатьох 24 лютого ― серія травматичних подій, які супроводжувалися тривогою, непевністю, панічним страхом. Ця дата особливо символічна в перший рік. До того ж ми розуміємо, що події можуть повторитися, адже війна з росією триває. Росіяни теж це розуміють, тому запускають ІПСО. Наприклад, серед військових розганяють чутку, що найближчого тижня почнеться наступ. Військові передають це рідним, люди тривожаться. Але чи буде наступ насправді, невідомо.

Так тепер буде в лютому щороку? Я думаю, «лютий» і «24 лютого» з нами тепер назавжди. Хоча більшості людей з кожним роком ставитиме дедалі легше. Зрештою дата стане памʼятною, траурною ― як, наприклад, День пам’яті жертв Голодомору. Та 24 лютого вже ніколи не буде для нас веселим, дату зіпсували. Але це нормальна реакція здорової психіки. Які бувають травматичні спогади? Їх можна класифікувати залежно від сприйняття. Травматичні спогади можуть бути повʼязані з нюхом, слухом, зором, смаком, тактильними відчуттями. Хтось тривожитиметься через звуки, схожі на вибухи, хтось через тілесне відчуття, схоже на вибухову хвилю, ще хтось ― через запах після вибуху. Часто чую про флешбеки. Що це таке? Кожен спогад про погане ― це флешбек? Це слово вживають переважно некоректно. Згадки про лютий 2022-го абощо ― це не флешбеки, а просто спогади, від яких тривожно. Якщо ви їдете Житомирською трасою, почали згадувати і переживати через те, що було рік тому, але опанували себе і їдете далі ― це просто негативний спогад. Спогади можуть бути неприємними або небажаними, але вони не навʼязливі. А от флешбеки навʼязливі і виникають спонтанно, їх складно позбутися. Флешбеки виводять тіло з рівноваги, людина стає агресивною, забуває, що робила, випадає з розмови й реальності загалом. Вони не обовʼязково виникають через асоціації. Наприклад, людина пʼє каву ― і раптом провалюється в спогад про танковий бій. Нормальна робота психіки ― це загоювання. Попри якісь події, ми живемо далі. А флешбеки означають, цього загоєння не сталося. У більшості людей флешбеків немає ― навіть для людей з ПТСР це не ключовий симптом. Сам ПТСР розвивається у 20% військових, які пережили травму, і в близько 8% цивільних (проте не в країні, де йде війна). Тобто флешбеки трапляються ще рідше. Чому виникає флешбек? У психіці кожної людини є елементи патологічних процесів. Наприклад, ви мало не потрапили в аварію, коли були за кермом. Це не травматична подія. Але ви відчули, що не такі повноцінні і самодостатні, як здавалося. Кілька днів ви будете згадувати про ситуацію, бо вона не вирішилася. Але продовжуватимете водити авто і в нових ситуаціях на дорозі побачите, що з вами все гаразд, ви зробили висновки, а помилки бувають в усіх. Флешбек виникає тоді, коли немає можливості прожити ситуацію знову і вийти з неї з новим досвідом. Травма повʼязана з особливим контекстом, який не можна змоделювати повторно. Психіка не знайшла виходу, тож штучно поміщає вас у минуле, щоб знову й знову проживати травматичну подію і врешті відіграти її на свою користь. Це треба зробити, бо психіка «боїться», що ситуація повториться, і ви знову будете неготові. Я знаю американського ветерана з ПТСР, який поїхав під Бахмут, щоб остаточно перевірити, чи подолав травматичний досвід. Але більшість людей такої змоги не мають, не можуть у такій же ситуації відновити відчуття цілісності й самодостатності. До того ж, таке переживання травмуючої ситуації може бути небезпечним. А якщо спогад ще сильніший? Наприклад, я ніби відчуваю ті самі запахи, чую ті самі звуки. Це інтрузивні спогади ― ще глибше занурення в травматичний спогад. Воно інтенсивніше, ніж флешбек. У процес інтрузії залучається тіло, психічні процеси переходять у фізичні — це називається конверсією. Більшість звичайних негативних спогадів відчуваються в тілі, як поколювання в животі чи збій дихання. При інтрузивному спогаді людина не відчуває власної особистості. Вона ніби потрапляє в альтернативну реальність, що відтворює травматичну ситуацію на рівні сприйняття тіла. Здається, що чути ті самі звуки, видно ті самі зображення, є ті самі запахи або тактильні відчуття. Людина не розуміє, що це спогад, а ніби знову переживає минуле. Буквально посеред цілого міста бачить танки. При флешбеках такого не буває ― людина усвідомлює, що перебуває в спогаді.