Я вже просто не вивожу і (мабуть) час іти до психотерапевта. Як його обрати, не стати залежним від терапії та не витратити всі гроші — детальна інструкція

Чим відрізняються психолог, психотерапевт і психіатр? Почнемо з психіатра, бо його відмінність найбільш показова. Психіатр — це лікар, який працює з психічними захворюваннями або фізичними травмами головного мозку. Він лікує медикаментозно. Психотерапевт чи психолог працюють саме з ментальними питаннями. Різниця між ними полягає в підходах. Психолог допомагає короткотерміново, із конкретною проблемою. Наприклад, вас звільнили з роботи й ви сильно переживаєте через це. Або ви помітили, що у вас погіршилася концентрація уваги чи памʼять. У таких випадках психолог допоможе вам скласти план, як вирішити проблему, і це займе 5—10 консультацій. Психотерапевти працюють із більш глибокими проблемами. Це можуть бути різні ментальні розлади, такі як тривожно-депресивний розлад, параноя, депресія, шизофренія, обсесивно-компульсивний розлад, панічні атаки. У психотерапевта обовʼязково має бути додаткова психотерапевтична освіта. У неї багато напрямів, вона доволі дорога і довга. А ще терапія — це зазвичай нешвидкий процес, залежно від течії та складності проблеми вона може тривати роками. Як зрозуміти, що мені потрібен саме психотерапевт, а не психолог чи психіатр? Якщо ви вперше звертаєтеся по психологічну допомогу, то неважливо, до кого потрапите. Якщо психолог побачить, що ваша проблема складна і глибока або є підозра на ментальні розлади, він направить вас до психотерапевта. Психотерапевт може направити вас до психіатра, якщо побачить, що вам потрібні ліки. Якщо вам зовсім зле — зник апетит, сон, зʼявилися суїцидальні думки, ви можете і самі звернутися до психіатра в найближчій лікарні. Головне — почати робити хоч щось, а далі вам вже допоможуть і зорієнтують відповідно до ваших потреб. У світі понад 400 психотерапевтичних течій. Чому їх так багато та яку обрати? Терапевтичних течій багато, адже всі ми різні. Різні підходи до вирішення психологічних проблем засновують люди, які мають великий досвід практичної роботи, тому до відомої методики вони додають свої спостереження та дослідження. Зараз дуже популярна когнітивно-поведінкова терапія. КПТ — ефективний метод лікування тривожних і депресивних розладів, допомагає побороти стрес та страх.

Десять років тому на піку популярності була гештальт-терапія, зараз ажіотаж навколо неї дещо зменшився. Гештальт-терапія допомагає зʼясувати, що насправді для вас важливо, ваші потреби, емоції, відчуття. Ви зрозумієте, чи справді ваші емоції чи бажання — це те, що ви відчуваєте і прагнете, або вам їх навʼязали друзі, батьки чи суспільство. Ще одна популярна течія — транзактний аналіз. Під час терапії вам допоможуть змінити життєві сценарії. Наприклад, людина працює і в неї токсичний керівник, вона змінює компанію та знову потрапляє на такого ж керівника, тобто цей сценарій постійно повторюється. Терапевт допоможе зрозуміти, чому так відбувається, і змінити це. Одна з найпоширеніших психотерапевтичних практик у всі часи — психоаналіз. Він допомагає будувати стосунки з іншими людьми — батьками, чоловіком чи дружиною, дітьми, друзями, колегами. Психоаналітик працює з несвідомим, людина розплутує клубок своїх переконань, які склалися в дитинстві у стосунках із батьками. Під час терапії пропрацьовуються страхи та тривоги, психоаналітик допомагає пережити втрату, розлуку, горе. Як розуміти, яка психотерапевтична практика потрібна саме мені? Якщо ви обізнані в цьому і розумієте, чого конкретно бажаєте, тоді обирайте фахівця в тій течії, яка вам подобається і підходить. Якщо ви новачок, краще орієнтуватися не на терапевтичну методику, а знайти хорошого фахівця. У терапії важливий не метод, а психотерапевт. Якщо ви у правильних руках, психотерапевт під час терапії задіюватиме різні методи. Немає спеціалістів, які працювали б лише в одному напрямі. Психотерапевти постійно вивчають різні практики, застосовують їх і мають групи супервізії — спілкуються з колегами, де обговорюють ситуації, які виникають із клієнтами. На таких групах ніколи не називають імен, усе відбувається анонімно. Групи супервізії допомагають побачити психотерапевту моменти, які він випускає з виду під час терапії. Де знайти хорошого фахівця? Психотерапевтів багато, на що звертати увагу? Є два шляхи. Перший — запитати друзів і знайомих. Не факт, що спеціаліст, який допоміг другу, підійде і вам, але коли ви йдете до спеціаліста за рекомендацією, то більше йому довіряєте. Другий шлях — шукати на спеціалізованих сайтах. Там є фотографії терапевтів, в описі вказано, з якими проблемами вони працюють, їхній досвід, освіта. Після першої консультації ви зрозумієте, чи підходить вам обраний терапевт. Ще років 15—10 тому діяло правило, за яким психотерапевт був публічно «нейтральним» — не говорив про політику, цінності, не ділився приватним життям. Зараз це змінилося. Якщо вам відгукується те, як живе спеціаліст, його інтереси та переконання — це добре, вам буде простіше спілкуватися. Головне, що треба знати: психотерапевтом не може бути ваш друг, знайомий чи колега. Про що запитати психотерапевта на першій зустрічі? Обмежень немає — запитуйте про все, що вважаєте за потрібне. Вважається неетичним питати про особисте життя. Але багато хто порушує це обмеження, бо, наприклад, їм важливо, щоб психотерапевт мав дітей чи був у шлюбі. Під час знайомства важливо обговорити організаційні моменти. Якщо консультації проходять онлайн, то встановіть правила, хто кому дзвонить, якщо офлайн — то куди приходити. Обговоріть, як довго триватимуть консультації, у який час і день. У якому стані не можна приходити на консультації, якщо йдеться про лікування алкогольних чи наркотичних залежностей. Як повідомити, що не можете прийти, які теми не будете обговорювати на початку психотерапії.

Як краще працювати з психотерапевтом — онлайн, приходити в кабінет чи записатися на групові заняття? Найкращий варіант — зустрічатися в кабінеті терапевта. Тоді терапевтичний ефект починається вже по дорозі до нього і триває, поки ви не повернетеся додому. Але в сьогоднішніх реаліях це не завжди можливо. Багато спеціалістів проводять консультації онлайн — так можна «ходити» на терапію навіть в іншій країні чи місті. Але істотний мінус такої консультації — під час спілкування психотерапевт не бачить вас повністю. Наприклад, ви щось обговорюєте та несвідомо почали розхитувати ногою. Терапевт цього не побачить. Також психотерапевту складно зрозуміти, який у вас колір обличчя, як ви одягнуті, чи доглядаєте за собою — стани бувають різні, а під час терапії важливі будь-які деталі. Тому їх треба проговорювати під час сесій. Групова терапія важлива як додаткова до індивідуальних консультацій. Краще, коли ви займаєтеся й окремо з терапевтом, й у групі. Але якщо такої можливості немає, обирайте тільки індивідуальну терапію. Як зрозуміти, що психотерапія працює? Це можете відчути лише ви. Але з психотерапевтом потрібно домовитися про індикатори — наприклад, вам стане краще, коли замість трьох годин почнете спати вісім. Або перестане бути таким роздратованим, як більшість часу зараз. Індикатори допоможуть і вам, і психотерапевту розуміти, чи є динаміка. Як зрозуміти, що психотерапевт мені не підходить? Можливо, він хороший, але його методи не працюють? Якщо вам некомфортно на консультаціях, то не потрібно пересилювати себе і гадати, що з вами не так. Передусім скажіть про ваші емоції психотерапевту. Можливо, ці відчуття зʼявилися, бо лікування діє — під час терапії щось розкопали, це вам болить, але згодом цей біль мине. Якщо зрозуміли, що негативні емоції не повʼязані з лікуванням і тричі відчули, що ноги не несуть вас на зустріч, зупиніться. Зробіть паузу, пошукайте іншого терапевта. Імовірно, проблема не в психотерапевтичній практиці — вам не підходить конкретна людина. Точно треба прощатися зі спеціалістом, якщо вас знецінюють. Наприклад, ви віруюча людина, а психотерапевт починає доводити, що бога немає. Або якщо терапевт під час консультацій багато розповідає про себе — професійна людина не буде так робити. Відносини з психотерапевтом у мене чудові, спочатку справді стало легше, тепер наче у прірву провалився. Це нормально? Під час психотерапії є різні етапи — полегшення і загострення. Психотерапевти не продають ліки від щастя. Навпаки, лікування в певні моменти важке. Якщо підібралися до чогось болісного, то може ввімкнутися психологічний захист — спротив. Ви несвідомо будете шукати причини, чому не хочете йти на сесію. Перед консультацією можуть починатися головні болі, застуда, будете запізнюватися — це ознаки того, що терапія діє, просто зараз саме такий момент. Потрібно проговорити це з психотерапевтом, розібратися, і негативні емоцій зникнуть. Друзі ходять до психотерапевтів роками, але я так не хочу. Як зрозуміти, що пора зупинитися чи хоча б зробити перерву? Ви щодня чистити зуби чи обідаєте, так само і робота в терапії — вона потрібна постійно. Але бувають ситуації, коли лікування можна закінчувати. Найперший сигнал до цього — ви справилися з внутрішніми переживаннями та розумієте, що далі можете рухатися самостійно. Якщо відчуваєте, що під час консультацій більше нічого нового не дізнаєтеся, — це теж сигнал зупинитися. Можливо, це тимчасово, а можливо, потрібен інший психотерапевт. Бувають випадки, коли психотерапевти «підсаджують» на себе. Найбільш вразливі перед цим люди, які схильні до залежностей — у відносинах, від алкоголю, відеоігор, наркотиків. Вони просто змінюють одну залежність на іншу. Такі моменти потрібно відслідковувати та усвідомлювати. Наприклад, під час терапії ви почуваєтемя маленькою та слабкою дитиною — це може свідчити, що ви починаєте залежати від терапевта, тому треба обовʼязково йому про це розповісти. І памʼятайте, що ви можете будь-якої миті закінчити терапію за власним бажанням, терапевт не має вас зупиняти. Він може тільки пояснити, чому терапію, на його думку, варто продовжувати — але в жодному разі не змушувати вас залишатися в ній. Головне — не зникайте з терапії без попереджень і пояснень. Для вас це буде травматичний досвід і сигнал, що ви не навчилися вибудовувати стосунки з людьми.