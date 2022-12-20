Як пригнати авто для ЗСУ швидко і не за всі гроші. Пояснюємо з компанією West Auto Hub, яка вже привезла 140 пікапів для фронту

Які автомобілі потрібні армії

Якщо коротко — з високою прохідністю, щоб їздити бездоріжжям. Це пікапи, повнопривідні позашляховики, мікроавтобуси, а ще — різні спецавтомобілі. Наприклад, авто швидкої допомоги, інкасаторські й пожежні машини.

Де такі авто можна знайти

В основному в Європі та Великій Британії (так, кермо там справа, але для наших ЗСУ це не проблема). Автомобілі в Великій Британії дешевші та часто — в кращому технічному стані. Переважно авто шукають в інтернеті, на сайтах із продажу, автокомісіях, аукціонах [тут зібрані всі корисні ресурси] або через знайомих волонтерів. Останній спосіб — найефективніший, щоб знайти спеціалізований автомобіль.

На що звернути увагу

Краще придбати одне справне авто, що не підведе, ніж три на останньому подиху. На фронті надійність значно важливіша, ніж у цивільному житті. Решта вимог стандартні: ринкова ціна, техогляд, сервісна історія обслуговування, підтверджений пробіг, відгуки про продавця. Якщо є можливість особисто перевірити стан авто, краще зробіть це. І памʼятайте — зовнішній вигляд машини для фронту не важливий, головне — технічний стан.

Хто може купити авто для ЗСУ

Може фізособа, наприклад, волонтер. Або юридична особа — наприклад, громадська неприбуткова організація. Військова частина купувати авто напряму не може. Їй його можна лише передати, як «гуманітарний» автомобіль.

Як правильно оформити авто, щоб не сплачувати митні платежі

Щоб оформити машину як «гуманітарку», її отримувачем має бути благодійний фонд, громадська організація, військова частина, пожежна частина або медичний заклад. Якщо отримувач фізособа чи приватне підприємство, митні платежі доведеться платити.

Як оплатити авто за кордоном

Готівкою або банківським переказом. Перший варіант — дієвий та швидкий, але врахуйте, що є обмеження на ввезення готівки в ЄС з України — не більше €10 тисяч на людину. Крім того, в цьому разі важко підтвердити факт оплати авто і прозвітувати перед донорами (якщо такі є).

Щодо банківського переказу, якщо за авто платить фізособа, є обмеження за сумою переказу — 100 тисяч гривень на місяць в еквіваленті. Якщо платник юрособа, потрібно багато документів і підписані контракти з продавцями. Плюс такого способу — можна купити валюту за офіційним курсом Нацбанку і придбати авто без сплати ПДВ, зекономивши понад 20% від вартості машини.

За яким законом авто можна ввезти в Україну

Для потреб ЗСУ авто потрібно ввозити як гуманітарну допомогу. Це регулюється законом 1192-XIV «Про гуманітарну допомогу» і постановою Кабміну № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану». Такі авто не можна продавати або використовувати для особистих потреб.

Хто може поїхати і пригнати авто в Україну

Під час воєнного стану з України вільно можуть виїздити жінки, пенсіонери, багатодітні чоловіки, інваліди тощо. Також право виїздити мають офіційні перевізники, що мають дозвіл на вантажні перевезення, а також волонтери — представники організацій, які оформили заявки в системі Мінінфраструктури «Шлях». Перетнути український кордон водій, який їде по авто для ЗСУ, може як завгодно — поїздом, автобусом чи пішки.

Які документи потрібно оформити і отримати при купівлі авто

Зазвичай, купуючи авто в Європі, ви отримаєте стандартний пакет документів: свідоцтво про реєстрацію, договір купівлі-продажу, експортну декларацію ЕХ. Якщо автомобіль знятий з обліку в країні ЄС та коштує понад €1000, або ж коли авто перевозить лафет чи автовоз, то на території ЄС експортна декларація, яку може підготувати брокер, — обов’язкова.

Ще бажано мати гарантійний лист-звернення від благодійного фонду, громадської організації чи військової частини. За законом такий лист необов’язковий, але з ним буде менше запитань — митники та прикордонники точно знатимуть, що авто везуть за призначенням. Також цей документ (якщо пощастить) допоможе проїхати на кордоні поза чергою.

На який пункт пропуску краще їхати

Пункти пропуску розділені за повною масою транспортних засобів. Автомобілі, що важать менше 7,5 тонни, повинні перетинати кордон у менших КПП, що мають спільний контроль з європейською стороною: Смільниця, Грушів та Угринів у Львівській області. Устилуг у Волинській та Малий Березний в Закарпатській та інші.

Вантажівки, автобуси та інший транспорт повною масою понад 7,5 тонни направляють у більші пункти пропуску: Шегині, Краковець, Рава-Руська Львівської області, Ягодин Волинської області, Ужгород Закарпатської області. Обираючи пункти пропуску, орієнтуйтесь на їхню завантаженість і черги. Ось корисне посилання, яке допоможе заощадити час.

Що робити на кордоні з ЄС

Якщо перевозите авто самостійно і воно не зняте з обліку в ЄС, можна їхати «зеленим» коридором. В інших випадках — «червоним». Авто для ЗСУ не завжди пропускають поза чергою, але можна спробувати домовитися з українцями, які в ній стоять, у більшості випадків вони пропускають.

А на кордоні з Україною

Треба заповнити митну декларацію про ввезення гуманітарної допомоги за спрощеною формою: вказати дані водія, автомобіля та його отримувача. Зробити це можна як на місці «від руки» у паперовій формі, так і в електронному варіанті [тут є зразки документів].

Авто ввезли, що далі

Якщо машину оформили на громадську організацію чи благодійний фонд, вони вирішують, що робити далі — передати військовій частині чи навіть конкретному бійцю.

Ще авто можна використовувати для потреб благодійної організації та тимчасово зареєструвати в Сервісному центрі МВС на період воєнного стану. Таким чином автомобіль отримає українські номерні знаки та тимчасовий реєстраційний талон, які діятимуть протягом воєнного стану та 90 днів після його закінчення.

Якщо ж авто ввозили на військову частину, то передати його потрібно винятково їй. Там машину візьмуть на військовий облік та проведуть відомчу реєстрацію.

Як правильно передати авто тому, кому воно призначене

Якщо автомобіль ввезли на громадську організацію або благодійний фонд, військова частина, для якої пригнали авто, має надіслати лист-прохання до організації про передачу транспортного засобу. А водій, який пригнав машину, має отримати від ГО або фонду акт приймання-передачі автомобіля. Цей документ потрібен і тоді, коли машину пригнали напряму для військової частини. Це ваша страховка від майбутніх проблем із перевіряючими та правоохоронними органами.