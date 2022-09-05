Моя кохана людина на фронті. Як пережити цей період? Що робити з тривогою і страхом? Підтримуючі поради від «Бабеля»

Мій партнер на фронті. Здається, я не відчуваю нічого, ніби не живу. Чому так?

Психіка реагує класично. Спершу «замороження» ― своєрідна анестезія, щоб не відчувати душевного болю. У цей час ви можете сказати про себе: «Я не відчуваю життя». Це один із захисних механізмів під час переживання нового досвіду.

Далі поступово зʼявляється розуміння того, що відбувається, але психіка на це не погоджується. Виникають емоції ― гнів, злість, безсилля. Це відчувають через неможливість прийняти втрату колишнього життя: «Я жила так добре, він був поруч, а тепер цього немає».

Наступною мусить бути стадія прийняття, коли людина здатна відбудувати новий спосіб життя і може впоратися з переживаннями.

На всіх етапах людину супроводжує тривога і нерозуміння, як надовго все це. Ці стадії можуть тривати по-різному, у них можна «зависнути». Багато дівчат кажуть, ніби досі живуть у 24 лютого і не можуть зрозуміти, як це все сталося, не здатні до найпростіших дій ― погуляти без коханого, надягти сукню, яку вони разом купували. Це все надто боляче для них. Так може бути, якщо людині недостатньо опор і вона не піклується про себе.

Як попіклуватися про себе в цій ситуації?

Робіть те, від чого вам стає краще — для кожного підійде щось своє. У кризових ситуаціях ми не завжди памʼятаємо про способи самодопомоги, тож я раджу написати «кризовий список» ― це ніби «тривожна валізка» для психіки.

Список можна вести в блокноті чи на телефоні — головне, щоб потім ви могли легко до нього повернутися. Напишіть, що допомагало вам до 24 лютого, і пробуйте, чи працює це зараз. Наприклад, подивитися серіал, прийняти гарячу ванну, приготувати чи замовити улюблений салат, поговорити з подругами, піти в парк. Я раджу розділяти «зовнішнє», де ви контактуєте з людьми, і «внутрішнє», де перебуваєте наодинці з собою. Для «зовнішнього» можете відразу написати контакти людей, до яких звертаєтеся по підтримку або тільки плануєте це зробити ― номери подруг, рідних, психолога, гарячої лінії психологічної допомоги.

Звісно, щось може не спрацювати за нових умов, тож головна порада ― пробувати. Навіть якщо вам нічого не хочеться — а раптом організм «згадає», що від цього має стати краще, і це все-таки допоможе?

Мені дуже погано, хочу нічого не відчувати. Можна якось приглушити свої емоції та почуття?

Не варто. Я зараз читаю книгу Едіт Еґер «Вибір», і мені подобається одна фраза звідти: «Свобода в тому, щоб прийняти те, що сталося». З цього варто починати. Пригнічені емоції лише поглиблять травматичний досвід. Тож треба проживати їх і плакати, виговорюватися, виїжджати в ліс і кричати вголос, якщо хочеться.

Якщо на це є сили, можете зайняти руки волонтерством ― наприклад, збирати на авто чи аптечки, або ж плести сітки чи пекти печиво на фронт, адже це приємно і задіяна дрібна моторика, що завжди заспокоює. Я знаю дівчат, які намагалися чимось зайняти руки і врешті почали робити, наприклад, мʼякі іграшки для власного Instagram-магазину.

Я не можу припинити думати про втрачене колишнє життя. Що робити?

Треба нагадувати собі, що є речі, які ми можемо контролювати, і речі, які контролювати не можемо. Тривожність зазвичай переживається дуже важко, бо не має конкретного обʼєкта і термінів завершення. Впливати ми можемо лише на свої ставлення, рішення, емоції, вибори.

Важливо «заземлятися» ― те, що називають «повертатися в тут і тепер». Наприклад: сьогодні середа, я пʼю каву в Києві, конкретно зараз я не отримала поганих новин.

Якщо це не допомагає, застосовуйте дихальні і тілесні практики. Підібрати їх допоможе спеціаліст, але можна спробувати кілька найпростіших. Наприклад, на 10 хвилин просто сісти і сконцентруватися на власному диханні, дослухатися до нього, звертати увагу на відчуття в різних частинах тіла. Це допомагає абстрагуватися від зовнішнього світу. Також можна описувати те, що бачите, чуєте або ж сприймаєте через інші органи чуття ― наприклад, проговорити собі, що «ось навпроти дерево, воно два метри заввишки, листя зелене, це клен». Описати колір, звук, текстуру, запах і так далі.