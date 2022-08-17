Хочу вирощувати вдома рослини — кажуть, що це корисно і заспокоює. Що саме може вирости на балконі? Як обрати горщик і доглядати за рослинами? Добрива — це шкідливо? Пояснення від «Бабеля»

Які рослини можна виростити вдома? Що найкраще підійде для українських квартир?

Вирощувати можна практично все — залежить від вашого бажання й кількості вільного часу. Найпростіший і дуже популярний варіант — мікрозелень. Це швидкий результат, тому підходить тим, хто має мало часу й терпіння. Можна вирощувати взагалі всі види зелені, вона відносно невибаглива. Це може бути кріп, кінза, петрушка, мʼята, чебрець, орегано (материнка), меліса, карі (безмертник італійський), лимонна трава. Наступний рівень — салат, шпинат, базилік.

Найскладніше — помідори, огірки, редиска, горошок, полуниця, яка може плодоносити цілий рік, гострий перець, що досить швидко росте. Ці рослини вирощують і з насіння, і з уже пророщеної розсади. З кісточки можна виростити авокадо, але плодів можна й не дочекатися — рослина надто вибаглива. Так само не варто вирощувати в горщиках рослини-коренеплоди (морква, буряк) — їм треба більше ґрунту. А от лимонне дерево, куплене вже вирощеним, родитиме рясно.

Як обрати і де купувати насіння?

У будь-якому садовому магазині вам підкажуть, що саме обрати. Часто можна знайти спеціальні, балконні види рослин. Навесні можна купувати в бабусь на ринках готову розсаду (помідори, редиску) і висаджувати в горщик або на присадибну ділянку.

А можна просто з городу щось пересадити в горщик?

Ні, це так не працює. Можна посадити щось із горщика у відкритий ґрунт. Але рослина, яка вже прижилася у великому обʼємі ґрунту і звикла до світла надворі, може не прижитися в квартирі.

Як обрати горщик, у якому рослині не буде затісно?

Звертайте увагу на спосіб вирощування і розмір рослини. Якщо вирощуєте з насінини, починайте з маленьких — це можуть бути касетні або торфʼяні горщики. Торфʼяний підходить, щоб рослину потім пересадити у ґрунт разом з ним — він з часом розкладається і стає додатковим добривом.

Невеликі рослини, як-от прянощі, потребують невеликих горщиків, обʼємом 1—2 літри. Для решти розмір горщика залежить від розміру кореневої системи — чим більша вона, тим більше простору потребуватиме. Для редиски, помідорів, перцю треба горщик на 4 літри, наприклад, а для огірків можна менший.

Якщо ви вирощуєте рослини на балконі, можна використовувати садові ящики шириною та довжиною 50 сантиметрів та глибиною 30—40 сантиметрів. По суті, це грядка, у якій можна посадити кілька видів рослин. Між собою добре уживаються зелень і більші рослини в різних комбінаціях. Наприклад, баклажани і помідори. У таких парах одна рослина може мати, наприклад, більш розгалужену кореневу систему і затримуватиме додаткову воду, а інша матиме більший пагін і утворюватиме тінь.

Також важливо, щоб горщики мали отвори — через них зможе виходити зайва вода.

Де взяти ґрунт? Просто накопати в дворі згодиться?

Ні, звичайний ґрунт не підійде. Якщо ви вирощуєте рослину в горщику, земля має бути збагачена мінералами та поживними речовинами, мати певний рівень кислотності. Для різних рослин ці показники відрізнятимуться. Тому краще купити готовий ґрунт в магазині і не експериментувати.

У будь-якому разі важливий дренаж у горщику — камінці під шаром ґрунту, через які проходитиме зайва вода. Якщо вона затримується, коріння починає гнити. Як дренаж можна використати звичайний гравій чи розбиту цеглу, або ж купити спеціальний керамзит у садовому магазині. Можна додавати пісок, шкаралупу яєць чи часникове лушпиння. Дренаж перед висадженням рослини треба насипати на дно горщика шаром товщиною приблизно один сантиметр, а вже потім засипати ґрунт.

Як часто треба пересаджувати рослини?

Однорічні їстівні рослини достатньо пересадити тільки раз — як розсаду, в більший горщик. Багаторічні (полуницю, перець, авокадо) досить пересаджувати раз на рік або два у трошки більшу ємність. Краще робити це восени. Акуратно підніміть з горщика ґрунт з коренями, щоб мінімально турбувати рослину, а у новому горщику рясно полийте, можете додати добриво. Зазвичай по рослині видно, що їй уже затісно — вона починає повільніше рости. Але не варто відразу пересаджувати у великий горщик: є ризик, що вона пустить усі сили в ріст коріння.

Які добрива можна використовувати, щоб це не зашкодило?

До добрив ставляться по-різному. Хтось взагалі проти використання синтетичних добрив. Якщо ви компостуєте вдома, можна використовувати компост або «компостний чай». Дехто не бачить проблеми ані в органічних, ані в синтетичних добривах. Їх краще використовувати у період росту рослин, але не в час дозрівання плодів. А трави взагалі можуть обійтися без них.

Де краще поставити рослини, щоб їм було достатньо сонця? Чи треба спеціальне освітлення в квартирі?

Найкраще підійдуть приміщення, що виходять вікнами на південну, південно-східну чи південно-західну сторону. Можна ставити рослини на підвіконня, балкони, або ж, якщо ви знаєте, що саме ця рослина потребує менше сонця, то просто в кімнаті, не під прямими променями (наприклад, салат або горошок). Зрозуміти, що рослині замало світла, можна за тим, що вона менша, ніж має бути, і при цьому витягується вгору.

Улітку та навесні рослинам достатньо природного світла. В інші сезони можна використовувати фіолетову фітолампу, проте це не обовʼязково.

Я збираюся поїхати з міста на кілька днів. Як зробити так, щоб рослини не засохли?

Перша порада — залишити їх сусідам. Це працює найкраще. Можна використовувати горщики з автоматичним поливом — вони дорожчі, проте регулюють, скільки рослинам треба води. Підійдуть горщики з подвійним дном — вони дешевші. Принцип їх роботи в тому, що рослина поглинає воду, яка випаровується з «першого» дна.

А якщо я хочу вирощувати щось на спільному подвірʼї, потрібні якісь дозволи?

Якщо ваш будинок в ОСББ, треба ухвалити це рішення на спільних зборах. Тоді за грядками можна доглядати спільно. Головна умова — ділянка має перебувати в користуванні ОСББ. Дізнатися про це можна в голови ОСББ. Якщо ділянка не у вашому користуванні, звертайтеся до профільного відділу міської ради, де підкажуть, які документи треба оформити, щоб мати право самостійно висадити біля дому рослини.

«Квартирні» овочі, трави та фрукти будуть відрізнятися від вирощених на вулиці? Це так само корисно?

Можливо, «квартирні» плоди та трави будуть навіть чистішими, ніж «вуличні», бо ви контролюєте ґрунт і підживлення. І вони не менш корисні.