Я — жінка, служу в армії. Що краще брати в окопи: тампони чи прокладки? А якщо немає води? А бронежилет не нашкодить моїм грудям? Пояснює акушер-гінеколог

Я сиджу в окопі, у мене менструація, а з проточною водою проблеми. Як краще подбати про себе?

Якщо немає води, можна скористатися вологими серветками, байдуже якими — можна і дитячими, і пахучими, і зі спиртом. Гігієна необхідна, важливо очистити зовнішні статеві органи від виділень і робити це у правильному напрямку, а саме від лобку до анусу і аж ніяк не навпаки, щоб не заносити кишкову флору у зону вульви.

Тампон чи прокладка? Що краще підходить на час бойових виходів?

Краще не користуватися тампонами. Їх треба міняти раз на 4–8 годин, але йдеться про звичайні умови. Влітку, у спеку та через зневоднення, ризик розвитку бактеріальної інфекції зростає. Тож краще міняти тампон якомога частіше. На війні це може бути непросто, а залишений у тілі надовго тампон може призвести до ускладнень. Найгірше з них — синдром інфекційно-токсичного шоку. Цей стан небезпечний для життя. Він супроводжується падінням артеріального тиску, непритомністю. У легших варіантах можуть виникати запальні захворювання органів малого тазу, тому що кров — дуже потужний живильний субстрат для мікроорганізмів.

Бажано користуватися прокладками. Однак доступ до звичних прокладок з аптеки чи магазину буде не завжди. Тоді підійдуть будь-які шматки тканини, які добре вбирають вологу. Їх можна міняти за потребою. Якщо є можливість, тканину можна прати та сушити, а якщо умови не дозволяють — викинути або спалити. Якщо дуже переймаєтеся станом екосистеми, то спалити можна у російському танку. У будь-якому разі, жінка має дбати про особисту гігієну під час менструації та не думати, що це може якось впливати на її імідж під час виконання бойового завдання.

У мирний час були дуже популярні менструальні чаші, багаторазові прокладки та спеціальні трусики для менструації. Але у польових умовах може бути складно їх дістати та належно за ними доглядати. Наприклад, чашею користуватися незручно: вміст треба регулярно виливати, саму ємність промивати, дезінфікувати. Якщо після бойового виходу буде можливість нормально випрати свої речі, то можна надягти багаторазові менструальні трусики. Після використання їх можна скласти у пакет із застібкою і сховати у зручне місце до прання.

Біля нас є відкрита водойма. Піти помитися в озері чи краще скористатися вологими серветками?

Можна помитися в озері. Але в жодному разі не можна пісяти у воду — це може призвести до висхідної інфекції сечовивідних шляхів.

У перші дні менструації у мене сильні болі, а я маю носити зброю та сидіти в окопах. Як собі допомогти?

В аптечці мають бути нестероїдні протизапальні препарати, як-от німесил або ібупрофен. Вони ефективно знімають інтенсивний біль. Якщо ви знаєте, що у вас болючі менструації, і ви ще не потрапили на передову, але плануєте йти на фронт, то варто проконсультуватися з гінекологом. Він може призначити комбіновані оральні контрацептиви (КОК). Вони не тільки запобігають вагітності, а й можуть полегшити біль.

Як правило, жінки, які страждають від болючих місячних, під час прийому КОКів або взагалі не мають дискомфорту, або він мінімальний. На фоні прийому гормональних контрацептивів також значно зменшується кількість виділень. Бонус: якщо приймати КОКи безперервно, кровотечі може не бути взагалі. У цьому випадку йдеться більше про однофазні препарати, які зазвичай приймаються в режимі «21+7»: 21 день прийому та 7 днів перерви. Може бути й інший режим, наприклад, три упаковки підряд без семиденної паузи, або навіть чотири чи п’ять. Якщо ви обрали безперервний тип прийому препарату і бачите, що умовно на 40-й або 50-й день все-таки з’являються незначні виділення крові, бажано зробити семиденну перерву, а потім відкрити і почати приймати нову пачку пігулок. Виділення можуть не зникнути, поки ви не зробите паузу. Найкраще поговорити про це з лікарем і залишатися з ним на зв’язку.

У мене взагалі зникла менструація. Це нормально?

Чимало дівчат під час війни говорять про те, що остання менструація в них була у лютому чи на початку березня. Якщо ви точно знаєте, що не вагітні, то зникнення менструації — нормальна реакція організму на стрес. Щойно ситуація стане спокійнішою, усе відновиться, і тоді до лікаря звертатися не потрібно. Але це тільки якщо у вас точно немає ризику незапланованої вагітності, а також немає температури, болю, невластивих для вас виділень. Якщо такі підозри або симптоми є, слід обов’язково прийти до лікаря.

В умовах дефіциту води рятують щоденні прокладки. Можна їх використовувати цілодобово без шкоди для свого здоров’я?

Щоденні прокладки шкідливі у принципі. Їх можна використовувати кілька годин на день, коли є незначні виділення перед місячними чи після них. Якщо ж користуватися такими прокладками постійно, то можна спровокувати порушення вагінальної мікробіоти, а це може спричинити бактеріальний вагіноз чи генітальний кандидоз.

Яку білизну краще носити, якщо на мені форма та броник?

Кожна жінка обирає для себе те, що зручно. Навряд чи вам на війні буде комфортно у стрингах чи трусиках, які збиваються конгломератом між сідницями. Шортики, навіть чоловічі боксерки, цілком прийнятні та зручні. В ідеалі — бавовняні. Але білизна має бути підібрана обов’язково за розміром і у жодному разі не тиснути.

Я взагалі не ношу ліфчик у повсякденному житті. Чи потрібно мені його носити, якщо я йду/біжу на довгі відстані, ще й у бронежилеті?

Так. В умовах військових дій не має значення, який розмір грудей у жінки — малий чи великий. Коли ви вдягаєте спорядження і можете йти або бігти на великі дистанції, то варто надягати як мінімум майку, а ліпше спортивний бюстгальтер. Про пуш-апи та мереживо варто забути. Дівчата, які раніше займалися спортом, бігали та мають досвід носіння незручної білизни, знають, що таке розтерті соски під час бігу. Білизна не має тиснути. Адже, наприклад, застійні явища через порушення лімфатичного відтоку у молочних залозах можуть провокувати набряки, груди можуть збільшуватися і боліти.

Здоров’я грудей залежить не тільки від білизни. Треба звертати увагу і на використання дезодорантів з ефектом антиперспірантів. Не можна блокувати роботу потових залоз під пахвами. Якщо ви користуєтеся засобами, які залишають шкіру сухою протягом 48 годин і більше, це може негативно вплинути на стан грудей. Потовиділення вкрай важливе — з ним організм виводить токсини, солі та охолоджується. Порушення процесу може бути шкідливим для здоровʼя. Щоб позбутися запаху поту, можна використовувати спеціальні вкладки або навіть звичайні ватні диски, які потім можна спалити. Можна голити під пахвами і протирати вологими серветками.

Попри війну важливо не забувати відвідувати мамолога та робити самоогляд молочних залоз. Промацування потрібно робити у вертикальному та горизонтальному положеннях, рука з боку огляду закладається за голову. Рукою протилежної сторони потрібно промацати тканини молочної залози за годинниковою стрілкою. Потім стисність ареолу і сосок і перевірте, чи не виділяється з нього рідина.

На завершення обстеження треба промацати зони під пахвами. Уваги потребують овальні еластичні утворення — збільшені лімфатичні вузли. Також будьте пильними щодо консистенції молочних залоз. Якщо у вас з’явилися нові відчуття у грудях або ви щось знайшли під час самоогляду, відразу звертайтеся до лікаря. Через стрес підвищується рівень гормону пролактину, і молоко може виділятися з грудей, навіть якщо ви не вагітні.

Важкі плити бронежилета постійно тиснуть на молочні залози. Чи може це нашкодити грудям?

Будь-яка травма молочної залози може бути для неї небезпечною, тому слід уникати натирання сосків та механічних пошкоджень залоз. Але бронежилет рятує життя, і на війні пріоритети зовсім інші.

Мені завжди повторювали: не сиди на холодному. Однак в окопах не вибираєш. У мене буде запалення?

Запалення можуть бути не тому, що ви перемерзли чи десь щось «підвіяло», а тому що немає нормальної гігієни та умов для існування. Через ослаблений стан організму захисні механізми, зокрема і слизової тканини, знижуються. Тому можна захворіти на вагініт (запалення вагіни), сальпінгіт (запалення внутрішніх статевих органів) та сальпінгоофорит (запалення придатків матки). Бажано в аптечці мати антибіотики, як мінімум азитроміцин.

У повсякденному житті не можна рутинно, без обстеження призначати антибіотики. Але якщо людина перебуває у полі і їй погано, то ніде не подінешся. Окрім азитроміцину, було б на часі мати в аптечці флуконазол (це препарат від генітального кандидозу, а по-простому молочниці). А ще універсальні вагінальні свічки — ті, що з йоддицерином. Ця сполука йоду ефективно бореться з грибами, найпростішими мікроорганізмами та бактеріями. Це якщо немає алергії на йод. Антисептичну дію мають і свічки з хлоргексидином. Від циститу допомагає фосфоміцин, трави ж не працюють.

У мене був секс на фронті, але я не хочу завагітніти. Які засоби контрацепції найкращі у таких умовах?

Війна не відміняє інфекції, що передаються статевим шляхом. Тому якщо ви не маєте постійного сексуального партнера, то обов’язково треба мати презервативи.

Якщо говорити про гормональну контрацепцію, то слід пам’ятати кілька моментів. Її підбирає лікар, тому що є різні препарати, які відрізняються природою прогестинового компонента, і для різних станів підходять різні препарати. Контрацептиви у вигляді пігулок зручні: окрім запобігання вагітності, вони дозволяють жінці контролювати ще й тривалість циклу. В принципі, однофазні гормональні контрацептиви жінка може приймати практично безперервно. Наприклад, шість місяців, потім перерва на тиждень і ще шість місяців. Проте стан все одно має контролювати лікар.

Прийом комбінованих оральних контрацептивів може мати побічні ефекти, наприклад зростає ризик тромбозів, а у жінок з варикозною хворобою вен стан погіршується. Це стається рідко, однак лікар все одно має контролювати тривалий прийом таких препаратів, як мінімум відправити вас на коагулограму та печінкові проби. Якщо ви на передовій, де можуть бути перебої з питною водою, і ви ще курите, то ризики побічних ефектів від прийому гормональних контрацептивів — зокрема виникнення тромбозів — зростають у рази. Тому якщо ви обираєте приймати гормональні контрацептиви, необхідно пити багато води та відмовитися від цигарок.

Якщо ви не приймаєте комбіновані гормональні контрацептиви і з презервативом сталася якась біда, то непогано було б мати з собою препарати екстреної контрацепції. Вони продаються без рецепта і доступні. Що швидше після незахищеного сексу (але не пізніше 72 годин після події) ви вип’єте одну або дві таблетки, залежно від препарату, то ефективніше вони спрацюють.