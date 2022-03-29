Я хочу бути волонтером під час війни. З чого почати? Треба реєструвати якусь організацію? Яку краще? А можна просто збирати гроші на карту? Пояснює юрист

Яку організацію краще зареєструвати?

Для волонтерських цілей найкраще підходять такі форми юридичних осіб як благодійна організація або громадське об’єднання.

Чим вони відрізняються?

Основна різниця між цими формами — мета. Громадське об’єднання створюють для захисту прав і свобод, задоволення суспільних інтересів, для вирішення певних питань. Благодійна організація — для благодійної діяльності. Діяльність організацій регулюється різними законами. У благодійній організації може бути один засновник і більше, у ГО — від двох і більше. В обох організаціях можливо отримати статус неприбутковості.

Що таке статус неприбутковості, навіщо він і як його отримати?

Такий статус потрібен, щоб не сплачувати податок на прибуток з отриманих коштів. Щоб отримати такий статус протягом 10 днів після реєстрації потрібно звернутися з окремою заявою до місцевого управління Державної податкової служби за формою № 1-РН. Таку заявку можна подати на місці у паперовій формі або ж дистанційно через електронний кабінет платника.

Також у статуті організації потрібно прописати, що засновники організації не мають права розподіляти отримані доходи між собою (детальніше можна переглянути у п. 133.4 Податкового кодексу України). Після розгляду відділ податкової служби внесе організацію до Реєстру неприбуткових організацій.

Треба мати на увазі, що ви не зможете подати заявку на статус неприбутковості до ГУ ДПС у Львівській області, якщо зареєстрованим місцезнаходженням організації є Київ. Місцеві податкові приймають заявки лише від тих юридичних осіб, які зареєстровані в їхніх областях.

Чи цього достатньо, щоб почати збирати кошти на військові потреби?

Ні. Далеко не кожна БО має право збирати кошти на потреби ЗСУ та закуповувати для наших бійців бронежилети, каски чи тепловізори. Для цього в статуті БО має бути прямо прописана така сфера благодійної діяльності як «сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу». Формулювання статуту, яке дозволяє БО займатись «усіма визначеними законом сферами благодійної діяльності», також вважається прийнятним.

Чи можна використовувати громадське об’єднання для благодійності?

Законодавство не забороняє громадським об’єднанням здійснювати благодійну діяльність. І Анатолій Пашинський наполегливо рекомендує закріпити відповідний напрям діяльності безпосередньо в статуті ГО. При цьому благодійність має бути не основною метою ГО, а лише одним із додаткових напрямів діяльності.

Якщо ГО буде займатися благодійністю без відповідного положення у статуті, існує ризик втрати статусу неприбутковості та додаткового нарахування податку на прибуток. Пашинський зауважує, що якщо ви плануєте системно займатися збором коштів у великих обсягах, то все ж краще зареєструвати благодійну організацію. Її нормативне регулювання набагато краще пристосоване для подібних цілей.

Чи не легше просто збирати кошти на особисту картку і нічого не реєструвати?

Справді, багато волонтерів зараз не реєструють власних організацій та збирають кошти на особисті картки. Проте з точки зору податкового законодавства такі надходження податківці можуть сприйняти як особисті доходи з подальшим нарахуванням 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору на отримані суми.

Порівняно з цим неприбуткова організація має низку серйозних переваг. По-перше, благодійні надходження на рахунок неприбуткової організації не оподатковуються. По-друге, наявність зареєстрованої організації спрощує закупівлю речей за кордоном та їх ввезення в Україну, а також полегшує ведення договірної роботи. По-третє, створення юридичної особи дозволяє краще організувати внутрішні процеси та збільшує довіру людей до певного волонтерського колективу.