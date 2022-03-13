Я збираюся евакуюватися в безпечне місто чи навіть за кордон. Що брати із собою? До чого готуватись? І як не з’їхати з глузду в дорозі? Поради від переселенки, яка двічі тікала від війни

На вулиці ще прохолодно, але в потязі, напевно, тепло? Як краще вдягтись?

Одягайтесь і взувайтесь тепло та зручно. Будьте готові, що на вокзалах і в чергах на холоді доведеться провести багато часу. Якщо у вас пітніють і мерзнуть ноги, є лайфхак — великі прокладки під шкарпетками. Вони поглинають вологу та дають тепло. Мене це врятувало від повного задубіння, коли я 10 годин на морозі чекала в черзі на електричку до Польщі.

У мене багато речей. Що варто брати із собою?

Насамперед — документи. Беріть усі важливі: паспорти, водійські посвідчення, документи про освіту та на дітей.

Також варто брати неважку та необхідну техніку — те, що буде потрібно для звʼязку та роботи (і лише якщо вона вам справді необхідна). Коли ви зможете повернутися або придбати нову — невідомо. Зарядіть павербанк і візьміть необхідні зарядні пристрої.

Пляшку води 1,5 л у пластику, легку і поживну їжу. Старайтеся не брати консерви чи те, що швидко псується або має додаткову вагу через тару.

Візьміть мінімум змінного одягу, багато не треба — хоча б штани, кофту та футболку, шкарпетки, спідню білизну. Головне — усього по мінімуму. Не намагайтеся врятувати якомога більше своїх речей, головне — ваше життя та здоровʼя.

А куди все спакувати? Валіза на колесах підійде?

Не беріть ніяких важких чи габаритних предметів на кшталт дитячих візочків і великих валіз. Є шанс, що ані занести, ані покласти свої речі у транспорт ви просто не зможете. Дитячі візочки, автокрісла, особливо за кордоном, у великій кількості знаходять волонтери. На вокзалі в Перемишлі стоїть купа подібної гуманітарки.

Якщо ви все ж таки завантажите свій багаж в евакуаційний транспорт, вам можуть його зламати або зіпсувати. Також ваші великі речі займають місце, яке могло б дістатися людям. А пересуватися з габаритним багажем у натовпі та тисняві буде вкрай важко. Окремо наголошую щодо валіз на колесах і з висувними ручками — краще не беріть їх. На львівському вокзалі в переході до колій я бачила десятки відламаних ручок і коліс від валіз. Тягти валізу без ручки та коліс ще важче в щільному натовпі, повірте.

Зрозумійте, що ніхто не берегтиме ваше майно, усім байдуже — люди нервують і рятують свої життя. Якщо можливо, звільніть руки. Найкращі варіанти для дороги — рюкзаки, спортивні сумки через плече і шопери, що можна повісити на плече. Зручно мати поясну сумку (бананку), куди можна покласти гроші, паспорт і телефон, щоб вони завжди були під руками та в безпеці.

Бачу, що евакуаційні потяги й автобуси переповнені. Як підготуватися до посадки?

Сумку намагайтеся скласти так, щоб на неї можна було сісти. Наприклад, крихкі та тверді речі в один бік, одяг — в інший. Невідомо, скільки доведеться чекати та стояти.

Також візьміть із собою запас ліків проти хронічних хвороб хоча б на кілька тижнів і на випадок гострих станів, якщо в дорозі стане погано. Добре мати якесь заспокійливе, бо через паніку ви можете приймати нерозумні та невиважені рішення. Також трохи приналежностей для гігієни — вологі та сухі серветки, антисептик, прокладки та підгузки лише в дорогу за необхідності.

Якщо найближчими днями очікується менструація, краще одразу подбати про прокладку — невідомо, чи буде в дорозі (чи в черзі) можливість нею скористатися. Від тампонів і чаш краще на час подорожі відмовитися, бо невідомо, чи буде можливість їх міняти та виливати. Про всяк випадок краще візьміть та покладіть кудись неподалік пакети, якщо буде нудити вас чи дітей (навіть чужих). Шансів, що ви (або хтось) добіжите до туалету в переповненій електричці, де люди сидять у проході, майже нема. Історій про забльованих від ухитування, духоти та нервів дорослих і дітей маю багато — від побаченого на власні очі до розповідей подруг, які так само евакуювалися.

Про що слід пам’ятати в дорозі?

Бережіть ресурси (їжу, воду) та заряд телефона. Необовʼязково постійно гортати стрічки новин і месенджерів. Від того, що ви знатимете всі події в Україні, легше не стане. До того ж звʼязок вам може знадобитися в екстреній ситуації.

Ще одна порада — не сваріться та намагайтеся поводитися людяно. На крики та матюки у відповідь матимете тільки крики та матюки. Усі нервують, усі стомлені та налякані. Емоційні перепалки, сварки, бійки та злість неабияк жеруть фізичні та емоційні ресурси. Ниття і постійне невдоволення умовами та людьми навкруги теж не додає сил. Це сильно виснажує і вас, й інших. Намагайтеся не панікувати та за можливості заспокоювати людей навкруги — «усе буде гаразд, ніхто не знущається, зараз треба потерпіти, скоро ми будемо в безпеці». Паніка має ланцюгову реакцію і теж сильно виснажує.

Я планую виїхати за кордон. Що порадите?

Перш за все, не везіть готівку у гривнях — ви її ніде не поміняєте. Гривні за кордоном в обмінниках ніхто не бере. Або міняйте в Україні (але курс доволі невигідний), або покладіть на картку. Найвигідніше — покласти на картку та розраховуватися в Європі карткою. Тим паче, деякі українські банки тимчасово скасували комісію за конвертацію. Якщо у вас є валютна картка, краще перерахувати гроші на неї — так ви убезпечите свої гроші ще й від зміни курсу, який, очевидно, тільки зростатиме.

Якщо ви подорожуєте машиною, то проїзд по платних дорогах для авто з українською реєстрацією у Європі безплатний. Якщо машина має іноземну реєстрацію, платити все ж доведеться.

Після приїзду за кордон потрібно бути обачними й обережними. Розібратися з напрямками, транспортом та іншим допомагають волонтери, поліцейські, військові, тероборона та прикордонники. Якщо на вас не чекає якась знайома людина, у жодному разі не сідайте просто так в машини до невідомих людей, навіть якщо вони представляються волонтерами. Якщо ви не знаєте, що робити далі, перш за все поговоріть із волонтерами (вони носять бейджі та жилети) чи правоохоронцями. Якщо волонтери забирають українців на приватних авто, вони мають підписати документи, розмовляють з поліцією. Просто так ніхто нікого не везе.

Якщо вас наполегливо пропонують підвезти без жодних підписаних документів, відмовляйтеся та тримайтеся від цих людей якомога далі. Краще бути там, де поруч є поліція та офіційні волонтери. Були вже непоодинокі повідомлення від урядових, правозахисних організацій та інших біженців, що жінок (навіть із дітьми) викрадають сутенери. Під час будь-якої кризи зростає злочинність, а жінки та діти є найвразливішими в такій ситуації. Також у чергах і на вокзалах пильнуйте за своїми речами. Найцінніші — паспорт, гроші та телефон — краще покласти у внутрішню кишеню або сумку та сховати під одягом.

У будь-якій екстремальній ситуації важливо зберігати спокій та мати чіткий план дій. «Бабель» допоможе з актуальною і перевіреною інформацією. А ви за можливості допоможіть нам донатом.