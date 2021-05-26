Помічаю рекламу на «Бабелі». Теж хочу замовити. Як це зробити?

Ви теж робите спецпроєкти? Хто їх пише?

Чому теж? Ми одні з кращих. Ми працюємо з усіма популярними форматами нативки: лонгрідами, тестами, проєктами з героями і відео. Всі ідеї придумує і втілює редакція. Якщо наших сил і експертизи не вистачає — залучаємо крутих фахівців і робимо проєкт разом. Але відповідальність завжди на нас.

Лонгріди — це добре, але мені не потрібен супердорогий креатив. Хочу доступно розповісти про проблему, яку ми вирішуємо. Що є для цього?

«Користь»! Якщо коротко — це текст, в якому «Бабель» і бренд-партнер по поличках розкладають актуальні для нашої аудиторії проблеми. Як обрати безпечний автомобіль, на які курси відправити потенційного айтішника, як захистити себе від інтернет-шахраїв — усе максимально зрозуміло й корисно. Якщо зробити все правильно, такі мануали люди читають роками. З нас — «зробити все правильно».

А «Бабель» не може просто опублікувати матеріал, який ми підготували?

Можемо, для цього є формат промо-новин. Це означає, що ми не будемо писати замість вас, але зробимо вашу новину більш помітною для цільової аудиторії — запропонуємо варіанти заголовка, підберемо гарну ілюстрацію і (якщо захочете) трохи «причешемо» стиль.

Ви говорите про цільову аудиторію, а хто ваш читач?

Це сотні тисяч людей, яких непросто описати у кількох словах. Згідно з аналітикою, це добре освічені жителі великих міст, трохи частіше — жінки від 35 до 44 років, але не тільки. Нас читають і 25-річні і 65+. Вони точно не люблять таблоїдні новини (у нас їх просто немає) і цінують критичне мислення (цього на «Бабелі» надміру). Вони розуміються на сучасних трендах і технологіях, хочуть давати кращу освіту дітям і не відставати самі. Наша аудиторія цінує безпеку, якість, комфорт і хороший сервіс. Нові гаджети, автомобілі, смачна їжа, корисні курси — це є у вас? Приходьте до нас.

А є реклама, за яку ви не візьметеся? Не хочу витрачати час на марні перемовини.

Правильно, і ми не хочемо. Політична реклама, беттінг, мікрокредитування, фінансові піраміди і медпрепарати без доведеної ефективності — це не наші теми. І ще, всі рекламні матеріали на «Бабелі» — тільки з маркуванням. Це важливо.

І які маркування?

«Спецпроєкт», «партнерський матеріал», «промо-новина», «новини компаній», «актуально».

Мені набридло читати. Можна те ж саме, але з картинками?

А ви ще непогано протрималися — ось наш свіжий медіакіт, але у вас, напевно, залишилися головні питання.

Так, скільки ви робите один проєкт? «На вчора» вийде?

А буває інакше? Якщо без жартів, усе залежить від ідеї й формату, але ми знаємо, що це погана відповідь. Промо-новини ми публікуємо, тільки-но отримаємо оплату і остаточний текст. На спецпроєкти закладаємо від двох тижнів до місяця — все залежить від складності. «Користь» — це 7—9 робочих днів. Точніше ми скажемо, коли затвердимо ідею і зрозуміємо обсяг — пишіть на idea@babel.com.ua.

Але я не люблю писати, я люблю дзвонити в голову і вирішувати питаннячка.

Розуміємо. Телефонуйте сюди +380 95 072-82-64. Вам відповість Ярослав.

Де можна подивитися свіжі приклади ваших робіт?

Усе, що ми випускаємо на правах реклами, можна подивитися тут.

Я проскролив увесь текст до кінця. Де ціни???

Зараз ми скажемо банальне — точна вартість кожного проєкту залежить від багатьох факторів і може швидко змінюватися (як ціна на таксі з початком дощу). Але ви дочитали текст до кінця і, правда, заслужили на щось більше. У другому кварталі 2021 року промо-новина на сайті коштує від 7 000 гривень (до ПДВ), «Користь» — від 35 000 гривень, спецпроєкт — від 75 000 гривень. Так, це дуже приблизно, але краще, ніж «ціну скинули вам в особисті повідомлення».