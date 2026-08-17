Треба за кордон, але не через Польщу. Як із різних міст України потрапити в аеропорти Угорщини, Румунії, Словаччини та Молдови. Покрокова інструкція з явками й паролями

1. Угорщина: до Будапешту зручно їхати з Києва, Львова і Закарпаття

З Києва — поїздом майже до аеропорту

З Києва до Будапешту щодня курсують два прямих поїзди. Рейс № 749 вирушає о 13:01 і прибуває на станцію Budapest-Kelenföld о 06:16, тобто в дорозі майже 17 годин. Рейс № 9 Transcarpathia виїжджає о 10:18 і прибуває на Budapest-Keleti о 06:00 — дорога займає 20 годин.

Якщо далі за планом у вас літак, зручніший № 749: о 05:50 — він зупиняється на станції Феріхедь біля аеропорту. Від станції до термінала вильотів цілодобово їздить автобус 200E. Поїздка триває 10—15 хвилин, разовий квиток коштує 500 форинтів — близько 70 гривень.

Прикордонний і митний контроль обидва потяги проходять у Чопі та Захоні. Довгі стоянки вже враховані в розкладі, тому додавати до часу поїздки ще й умовну чергу на кордоні не потрібно. Але, звісно, поїзд може запізнитися, тож до вильоту в запасі треба мати хоча б кілька годин.

Квиток у купе з Києва до Будапешту коштує приблизно 3—4,5 тисячі гривень. «Укрзалізниця» відкриває продаж на міжнародні рейси за 20 днів о 08:00 ранку, на всі ці потяги квитки розлітаються дуже швидко — їх треба буквально ловити.

Якщо квитки купити не вдалось, можна сісти на прямий автобус Київ — Budapest Airport. Рейс з Києва триває близько 20 годин, квитки до аеропорту коштують від 3 200 гривень. Обирайте автобус, який їде до самого аеропорту — тоді не доведеться витрачати ще приблизно годину на дорогу з міста.

Автобуси до Угорщини можуть перетинати кордон через переходи Чоп — Захонь або Лужанка — Берегшурань. Яким саме маршрутом їде ваш рейс, можна подивитися в описі маршруту. Скільки триватиме контроль, наперед не скаже ніхто: «єЧерга» (це державна довідкова електронна система, яка дозволяє водіям вантажівок і автобусів забронювати час для перетину державного кордону України онлайн, — створена, щоб позбутися фізичних черг на дорогах, зекономити час і паливо водіїв та зробити логістику прозорою) регулює заїзд автобуса до пункту пропуску, але не скасовує паспортного й митного контролю. На пікові дати квитки краще купувати завчасно.

Що обрати? Якщо вдалося купити квиток на № 749, їдьте поїздом: його розклад передбачуваніший, а виходити можна біля аеропорту. Якщо місць немає, шукайте автобус з кінцевою зупинкою Budapest Airport. Він має прибути щонайменше за 6—8 годин до вильоту. Або — якщо є можливість — заради власного спокою і комфорту краще приїхати напередодні.

Зі Львова — тими самими поїздами або прямим автобусом

На обидва поїзди Київ — Будапешт можна сісти у Львові. Рейс № 9 вирушає о 16:46 і прибуває в Budapest-Keleti о 06:00 — через 13 годин. А № 749 виїжджає о 19:18, зупиняється у Феріхеді о 05:50, і о 06:16 прибуває на Budapest-Kelenföld. До станції біля аеропорту він їде трохи більше ніж десять з половиною годин.

Прямий автобус зі Львова до аеропорту в Будапешті їде орієнтовно 11 годин, квитки коштують від 2 000 гривень.

Із Закарпаття — поїздом до Будапешту приблизно за шість годин

Для жителів Мукачева, Ужгорода і сусідніх міст Будапешт — один із найближчих великих аеропортів. З Мукачева щодня курсують два прямих поїзди: № 33 і № 31 — поїздка триває близько шести годин. Квиток коштує 1 200—1 300 гривень.

До Мукачева і Ужгорода ходять прямі поїзди з Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Полтави та Кременчука. Поїзди з Харкова, Полтави й Кременчука заїжджають у Київ, а з Дніпра та Запоріжжя — ні.

Поїзди з Дніпра й Запоріжжя прибувають у Мукачево близько 13:00 — найзручніше за часом пересісти на поїзд № 31 до Будапешту. Квиток до Мукачева і квиток Мукачево — Будапешт треба купувати окремо. Є сенс закласти час на пересадку, якщо раптом перший поїзд запізниться.

2. Словаччина: до Кошице поїзд дешевший і передбачуваніший за автобус

З Києва — з пересадкою в Чопі

Поїзд № 27 вирушає з Києва о 20:25 і прибуває в Чоп о 07:46. О 09:59 звідти відправляється словацький поїзд № 961, який о 12:18 прибуває в Кошице. Безпересадкові вагони далі причіпляють до іншого словацького поїзда, який їде на головний вокзал Братислави. Загалом дорога триває близько 16 годин до Кошице і 23 години до Братислави.

Квиток Київ — Чоп у купе коштує приблизно 700—1 000 гривень. За міжнародну частину маршруту треба заплатити ще приблизно €10 до Кошице або €30 до Братислави. Загалом поїздка до Кошице обійдеться орієнтовно в 1,2—1,7 тисячі гривень, до Братислави — у 2,2—2,7 тисячі.

Квитки Київ — Чоп і на міжнародну ділянку продають окремо. На пересадку в Чопі за розкладом є дві години. Прикордонний контроль проходить у поїзді. Пасажирам до Братислави в Кошице виходити не треба — вагон перечіпляють до іншого поїзда.

Від вокзалу Кошице до аеропорту приблизно за 20 хвилин довезе автобус № 23. Квиток на 30 хвилин коштує €1,10 у застосунку або €1,20 в автоматі. Купити його треба до посадки.

Від головного вокзалу Братислави до аеропорту їде автобус № 61. Він довезе приблизно за 25 хвилин, паперовий квиток на 30 хвилин коштує €1,20. Автобус зупиняється перед зоною вильоту.

Прямий автобус Київ — Кошице їде близько 17 годин, квитки коштують від 3 300 гривень. До Братислави — майже 23 години, і це вже дорожче — від 4 тисяч гривень.

Що обрати. До Кошице краще їхати поїздом — він дешевший і передбачуваніший. Автобус підійде, якщо на поїзд немає місць або його розклад зовсім не стикується з літаком. Дорога з Києва до Братислави займає майже добу — обирати цей маршрут варто, якщо знайшли дуже вигідний авіарейс саме зі Словаччини, зазвичай літати з Будапешту дешевше.

Зі Львова і Закарпаття — через Мукачево, Чоп або Ужгород

Зі Львова до Кошице можна доїхати поїздом через Мукачево або Чоп — там пересісти на словацький рейс. Якщо їдете до Братислави, у Чопі зручніше сісти в безпересадковий вагон до словацької столиці.

З Мукачева до Кошице щодня курсують два поїзди: № 963 і № 965. Разом з прикордонним контролем поїздка триває три-чотири години.

З Ужгорода до Кошице ходять прямі автобуси через пункт пропуску «Ужгород — Вишнє Нємецьке». Найшвидші рейси за розкладом долають маршрут приблизно за три години, вартість квитків від 1 039 гривень. Але кордон може змінити ці плани. Обирайте рейс, який за розкладом прибуває до Кошице щонайменше за 6—8 годин до вильоту.

Зі сходу можна доїхати прямим поїздом до Мукачева, а там пересісти на вечірній № 965 до Кошице.

3. Молдова: для півдня найзручніший аеропорт — у Кишиневі

Поїзд «Бессарабія» курсує щодня, але залежно від дати в застосунку «Укрзалізниці» може бути або № 351 або № 353. Він вирушає з Києва о 16:40 і прибуває до Кишинева о 10:04 наступного дня — трохи більш ніж за 17 годин. Квиток у плацкарті коштує 2 663 гривні, у купе — 3 739, у люксі — 6 975. Від вокзалу до аеропорту найпростіше доїхати на таксі: прямого міського маршруту немає, а громадським транспортом доведеться їхати з пересадками. Таксі, замовлене через застосунок, зазвичай коштує 100—150 молдовських леїв — приблизно 250—375 гривень.

Автобус із Києва до Кишинева їде близько 12 годин, час на кордоні залежить від КПП — «Могилів-Подільський — Отач» рейсові атобуси зазвичай проїжджають за півтори-дві години, а от на «Паланці — Маяки-Удобне», через який іде фактично весь потік з Одеси, можна застрягнути надовше. Квитки до Кишинева коштують від 1 800 гривень. Є рейси і приватні трансфери прямо до аеропорту, але вони можуть бути дорожчими.

Що обрати? Шукайте автобус із кінцевою зупинкою Chisinau Airport, а не просто Chișinău — так не доведеться пересідати в місті. Поїзд підійде тим, кому краще полежати ніч у вагоні, аніж сидіти в автобусі.

З Одеси — автобусом за чотири-пʼять годин

Для Одеси, Миколаєва і загалом півдня України Кишинів — найближчий великий авіахаб. Прямі автобуси з Одеси до аеропорту їдуть від чотирьох годин, ціни на квитки починаються від 1 300 гривень. Вони вирушають із Центрального автовокзалу та автостанції біля залізничного вокзалу.

З Вінниці, Жмеринки й Могилева-Подільського — тим самим поїздом, але швидше

На поїзд № 351/353 до Кишинева необовʼязково сідати в Києві. Він зупиняється у Вінниці, Жмеринці та Могилеві-Подільському. Від Вінниці до Кишинева їхати близько 15 годин, від Могилева-Подільського — трохи більш як десять.

Якщо ви їдете зі сходу, порівняйте два варіанти: прямий автобус до Кишинева або поїзд до Одеси й автобус звідти. Через Київ є сенс їхати лише тоді, коли так зручніше за розкладом.

4. Румунія: Ясси ближче, але з Бухаресту більше рейсів

З Києва — прямим поїздом через Молдову

Поїзд № 99 Київ — Бухарест вирушає о 06:52. У Яссах він зупиняється о 23:08 — через 16 годин. На кінцеву станцію București Nord прибуває о 06:38 наступного дня. Загалом поїздка триває майже добу.

Квиток Київ — Ясси коштує близько 2 500 гривень, Київ — Бухарест у купе — приблизно 3 800—4 000 гривень. У поїзді до Бухаресту лише купейні місця, дешевого плацкарту нема.

Поїзд їде через Молдову, тому пасажири перетинають два кордони — українсько-молдовський і молдовсько-румунський. Час на перевірки та зміну колії вже врахований у розкладі, пересідати дорогою ніде не потрібно.

У Яссах від вокзалу до аеропорту цілодобово кожні 30 хвилин ходить автобус № 50. Він довезе приблизно за пів години, квиток коштує 4 леї — близько 40 гривень.

У Бухаресті поїзд прибуває на вокзал Gara de Nord. Звідти до аеропорту Отопені за 20—25 хвилин довезе пряма електричка. Квиток коштує приблизно 65 гривень. Таксі до аеропорту обійдеться в 400—500 гривень.

Квитки на прямий автобус із Києва до аеропорту Ясс коштують від 2 000 гривень. Залежно від перевізника і маршруту їхати 15—23 години. Одні автобуси прямують через Молдову, інші — через Чернівці й пункт пропуску «Порубне — Сірет». Від маршруту залежить, скільки буде перевірок і скільки часу забере дорога. Передбачити затримку на кордоні наперед неможливо.

До Бухаресту також ходять прямі автобуси. Квитки коштують приблизно 3 500 гривень, їхати в середньому до 20 годин. Одні рейси прибувають до міста, інші — в аеропорт Отопені.

Що обрати? Якщо з Ясс є зручний і недорогий рейс, їхати далі до Бухаресту немає сенсу. Найпростіший шлях до аеропорту Ясс — прямий автобус. До Бухаресту зручніше їхати поїздом: з вокзалу до Отопені ходить пряма електричка.

Із Чернівців — автобусом до Ясс або Бухаресту

Від Чернівців до аеропорту Ясс прямі автобуси і трансфери їдуть близько чотирьох-пʼяти годин, квитки коштують 1,2—2,6 тисячі гривень. Наприклад, місцевий трансфер обійдеться приблизно в €40, або 2—2,1 тисячі гривень. Маршрут проходить через пункт пропуску «Порубне — Сірет», тому час у дорозі залежить від кордону.

До Бухаресту автобусом або трансфером їхати вісім—одинадцять годин. Квитки коштують 2,2—3,4 тисячі гривень залежно від перевізника і кінцевої зупинки.

Поїзд № 99 до Ясс і Бухаресту також зупиняється у Вінниці, Жмеринці та Могилеві-Подільському. Від Вінниці до Ясс їхати близько 14 годин, до Бухаресту — приблизно 21 годину.

Зі сходу можна спочатку доїхати поїздом або автобусом до Чернівців, а там пересісти на автобус до Румунії. Але спершу порівняйте цей маршрут із прямим автобусом до Ясс або Бухаресту — пересадка в Чернівцях не завжди заощаджує час.