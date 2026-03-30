Відходить епоха: у лікарнях можуть скасувати пробу Манту (ту саму, яку вам забороняли мочити). Це зрада чи перемога? Буде новий тест? Надійніший? Відповідає лікар медичної мережі «Добробут»

Спершу про Манту. Для більшості — це щось про туберкульоз і щось, чого не можна мочити. Що воно насправді?

Проба Манту — це тест, який визначає, чи був організм людини в контакті з бактерією туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis). Тест показує реакцію імунної системи проти цієї бактерії. Коли наш організм стикається з Mycobacterium tuberculosis, він реагує, виробляючи імунні клітини, які «запам’ятовують» цю бактерію.

Під час проби Манту під шкіру вводять туберкулін — білок, що міститься в паличках туберкульозу. Якщо організм уже стикався із цією бактерією, імунні клітини, які «запамʼятали» її, рухаються до місця ін’єкції і викликають реакцію у вигляді ущільнення або почервоніння. Це й означає позитивну пробу — тобто свідчить про те, що організм людини вже мав контакт з бактерією. Втім, проба Манту не дає прямої відповіді на запитання, чи хвора людина на туберкульоз.

Один з головних міфів — це що пробу Манту не можна мочити. Це підшкірний тест, і його можна мочити. Головне — не терти, не чухати й не видавлювати місце, де була зроблена проба, оскільки на ньому утворюється ущільнення, яке потрібно виміряти. Якщо місце проби почервоніє чи набрякне через тертя або розчухування, результат може бути неточним.

Тест на вивільнення гамма-інтерферону. Що це простими словами і як його роблять?

Як і в пробі Манту, під час тесту оцінюють реакцію імунної системи на контакт з паличкою туберкульозу. Але замість того, щоб вводити білок туберкульозу під шкіру, для тесту беруть кров з вени пацієнта. Потім до цієї крові (в пробірку) додають спеціальні білки, які містяться в паличці туберкульозу. Після цього вимірюють кількість гамма-інтерферону — спеціальної речовини, яку імунні клітини виділяють, реагуючи на ці білки.

Якщо в крові велика кількість гамма-інтерферону, це означає, що імунні клітини вже стикалися з паличкою туберкульозу і реагують на її антигени. Тест на вивільнення гамма-інтерферону теж не дає прямої відповіді на питання, чи хвора людина на туберкульоз.

Це важливо, оскільки в багатьох людей після контакту з паличкою туберкульозу захворювання не розвивається — бактерія може залишатися «сплячою» в організмі на багато років. У такому випадку людина інфікована, але не хворіє.

Лише у восьми-десяти відсотків людей з латентною інфекцією туберкульозу інфекція може активуватися і призвести до хвороби.

Наскільки точний цей тест порівняно з Манту? Можна приблизно у відсотках оцінити його переваги?

Тест на вивільнення гамма-інтерферону є точнішим за пробу Манту, тому що він спеціалізується саме на туберкульозі.

Проба Манту реагує не тільки на паличку туберкульозу. У природі є ще інші мікобактерії, які не викликають туберкульоз, але можуть бути подібними до Mycobacterium tuberculosis. Ці бактерії живуть у ґрунті, воді, на рослинах і можуть потрапляти в організм. Вони називаються нетуберкульозними мікобактеріями та викликають таке захворювання як мікобактеріоз. Імунна система може «сплутати» ці мікобактерії з туберкульозом, тому на пробу Манту може бути хибна реакція.

Крім того, у деяких людей може бути алергія на туберкулін, що також може призвести до хибнопозитивного результату в пробі Манту, тоді як тест на гамма-інтерферон не помилиться.

Точність тесту на гамма-інтерферон може досягати 90 відсотків, тоді як точність проби Манту варіюється від 60 до 70 відсотків.

Коли потрібно робити тест на вивільнення гамма-інтерферону: тільки дітям, чи й дорослим теж? Через який час тест потрібно повторювати?

Тест на вивільнення гамма-інтерферону можна робити і дітям, і дорослим. Зазвичай його призначають, коли є підозра на контакт з туберкульозом (коли людина взаємодіяла з хворим) або в інших випадках, коли є медичні показання. Цей тест не потрібно повторювати щороку. Якщо результат тесту показав негативний результат, то не потрібно його повторювати наступного місяця чи наступного року.

Чи можна робити тест, якщо людина хворіє, має хронічні захворювання, вагітна або приймає якісь ліки? Чи є стани, коли результати можуть бути неточними?

Так, можна. Оскільки тест проводять на основі аналізу крові, а не безпосередньо в організмі, стан здоров’я не впливає на його результат. А от проба Манту може дати неточний результат, якщо в людини є хронічні захворювання чи вона просто хворіє в період проби. Це тому, що Манту визначає реакцію імунної системи, і коли імунітет ослаблений (через хворобу або ліки), результат може бути спотвореним.

Якщо людина вакцинована від туберкульозу (БЦЖ), це може спотворити результати?

Теж ні. Вакцинація від туберкульозу не впливає на результат тесту на гамма-інтерферон. Тобто навіть якщо людина була вакцинована, тест покаже лише те, чи був контакт з туберкульозом. А от з Манту може бути інша історія — вакцинація може вплинути на неточний результат.

Наскільки дорожче робити цей тест порівняно з Манту?

Тест на вивільнення гамма-інтерферону значно дорожчий за пробу Манту. У приватних лабораторіях його вартість може коливатися від двох до чотирьох тисяч гривень. А ось проба Манту набагато дешевша. Вона коштує до 400 грн у приватних клініках, а в державних лікарнях ця послуга гарантується НСЗУ і є безкоштовною для пацієнта. Загалом сам туберкулін — дешевий, а процедура досить проста й швидка.

Скільки часу чекати результатів?

Час очікування результатів залежить від лабораторії. Проби Манту зазвичай перевіряють через 72 години після введення препарату. Тест на вивільнення гамма-інтерферону займає приблизно стільки ж часу. Але його перевага в тому, що не потрібно йти до лабораторії, щоб отримати результати.

Чи зможе тест цілком витіснити Манту, чи обидва методи будуть існувати паралельно?

Манту не зникне. Який тест робити — Манту чи гамма-інтерферон — вирішує лікар у кожному конкретному випадку. Важливо: тести не роблять просто «для себе» — тільки за призначенням.

Якщо людина хоче пройти тест, лікар спершу опитує її, щоб розуміти фактори ризику — хронічні хвороби, онкологія чи ліки, що впливають на імунітет. Якщо нічого такого немає, пацієнта відпускають додому без призначень і пояснюють, що робити тест без показань та ще й за таку ціну — не варто.