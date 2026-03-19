Нестерпний біль під час місячних ледь не до непритомності, а ще страшилки про безпліддя — усе це про ендометріоз. Що варто знати про нього? Пояснюють лікарки «Добробуту»

Люди, які хоча б раз чули про ендометріоз, знають, що це дуже болючі менструації. Що ще варто знати про ендометріоз?

Ендометріоз — це хронічне захворювання, при якому тканини (вогнища), схожі на слизову оболонку матки, зʼявляються там, де їх не має бути.

Існують різні форми ендометріозу:

Ендометріоз матки — вогнища зʼявляються в стінках матки.

Ендометріоїдні кісти — уражають яєчники.

Екстрагенітальний ендометріоз — вогнища зʼявляються поза органами малого таза, наприклад на очеревині, черевній порожнині, кишківнику або сечовому міхурі. Подекуди трапляються навіть на діафрагмі та в плевральній порожнині .

Коли зʼявляється ендометріоз?

Ендометріоз — це не тільки «доросла» хвороба. Його симптоми можуть зʼявлятися у підлітків, під час статевого дозрівання, а також у жінок будь-якого репродуктивного віку.

Чому він зʼявляється?

Точну причину появи ендометріозу поки що не встановили. Його можуть провокувати різні фактори — від гормональних збоїв до особливостей перебігу менструації. Наприклад, інколи менструальна кров може потрапляти через маткові труби в черевну порожнину — це називають ретроградною менструацією. Це одна з теорій, яка пояснює, чому ендометріоз може зʼявлятися не лише в органах малого таза, але й в інших ділянках живота (як у випадку екстрагенітального ендометріозу).

Які симптоми ендометріозу?

Ендометріоз — це не тільки болісні чи надто рясні місячні. Симптоми можуть бути різними та не завжди очевидними. Найпоширеніші:

постійний або періодичний (циклічний) біль внизу живота,

біль під час сексу,

труднощі з тим, щоб завагітніти.

Іноді ендометріоз проявляється несподівано — наприклад, кровʼю в сечі або різким болем при сечовипусканні. Це відбувається тому, що хвороба часто «маскується» під інші проблеми. Екстрагенітальний ендометріоз може поширюватися по черевній порожнині тонкою «плівкою», викликаючи спайки (злуки). Якщо такі вогнища зачіпають сечовий міхур або сечоводи, це може давати симптоми, схожі на цистит.

Ендометріоз дає про себе знати лише під час менструації чи в різні періоди циклу?

Ендометріоз може проявлятися в будь-який період циклу, а не лише під час місячних. Болі та фізичний дискомфорт можуть виникати поза менструацією, наприклад, у вигляді мажучих виділень (густих коричневих, інколи трохи кровʼянистих) або болю під час фізичних навантажень чи сексу.

Як розпізнати ендометріоз?

Ендометріоз можна виявити кількома способами. Іноді його видно за допомогою ультразвуку (УЗД), компʼютерної томографії (КТ) або магнітно-резонансної томографії (МРТ) — це добре працює, наприклад, для ендометріоїдних кіст. Для того щоб розпізнати ендометріоз матки, зазвичай достатньо УЗД, іноді — МРТ.

Але ендометріоз може бути екстрагенітальним, тобто поширюватися за межі матки — на кишківник або очеревину. Такі вогнища складніше виявити, бо стандартні обстеження не завжди їх показують.

Один з варіантів — випадкове виявлення під час операцій, не повʼязаних з гінекологією. Наприклад, під час видалення апендикса лікар може оглянути органи малого таза і помітити вогнища ендометріозу на очеревині. Їх беруть на гістологічне дослідження, щоб підтвердити діагноз.

Які наслідки може мати ендометріоз, якщо його не лікувати?

Якщо ендометріоз не лікувати, він може призвести до серйозних ускладнень. По-перше, часто виникає спайковий процес між матковими трубами та яєчниками, через що труби можуть ставати непрохідними. Це ускладнює зачаття і може викликати безпліддя.

По-друге, екстрагенітальний ендометріоз може зачіпати кишківник, створюючи злуки між його петлями. Це може призвести до кишкової непрохідності, а інколи навіть до утворення дефекту в стінці кишки. Це може бути прямою загрозою для життя.

Ще одним наслідоком є дуже рясні місячні, які можуть спричинити анемію — стан, коли у крові бракує червоних кровʼяних клітин або гемоглобіну, внаслідок чого організм недоотримує кисень. Через це людина слабшає, швидко втомлюється, також можуть страждати важливі органи — мозок, серце, легені. У тяжких випадках може знадобитися госпіталізація і навіть переливання крові.

Є також глибокий інфільтративний ендометріоз — одна з найскладніших форм хвороби. Він уражає очеревину малого таза, кишківник, сечовий міхур, сечоводи та інші сусідні органи. У таких випадках іноді потрібні суттєві операції, включно з видаленням уражених ділянок кишківника чи інших органів. Це складні втручання з тривалим і непростим відновленням.

Як лікувати ендометріоз?

Є два основні підходи: оперативне лікування і гормональна терапія.

Гормональна терапія підходить жінкам, які не планують вагітність. Гормональні препарати зазвичай приймають тривалий час — вони допомагають зменшити біль, уповільнити появу нових вогнищ ендометріозу та знизити ризик рецидивів.

Оперативне лікування потрібне, якщо є сильні болі, великі ендометріоїдні кісти або інфільтративні форми ендометріозу. Під час операції видаляють вогнища або кісти, але після цього жінці все одно призначають гормональну терапію — до менопаузи або до того моменту, коли вона вирішить планувати вагітність.

Чи можна повністю вилікувати ендометріоз?

Ендометріоз — це хронічне захворювання, самостійно воно не зникне. Лікування може тривати роками, до менопаузи.

Чи допомагають при ендометріозі звичайні знеболювальні?

Не завжди. Біль при ендометріозі часто виникає через злуки в малому тазі, коли зачіпаються очеревина або суміжні органи. Тому болить не сам ендометріоз, а тканини навколо нього. Звичайні знеболювальні можуть допомагати лише частково або взагалі не допомагати. Тому лікарі призначають гормональну терапію, яка не лише зменшує біль, але й уповільнює появу нових вогнищ. Якщо це гормональні таблетки або внутрішньоматкова спіраль, вони також можуть виконувати контрацептивну функцію.

Маючи ендометріоз, жінка може завагітніти?

Так. Навіть якщо у жінки є ендометріоїдна кіста невеликого розміру (2—3 см), вона може завагітніти. Якщо жінка планує вагітність і не має інших серйозних проявів ендометріозу, лікарі навіть не рекомендують видаляти таку кісту. Хірургічне втручання, навпаки, може на якийсь час завадити вагітності. А от сама вагітність може частково уповільнити розвиток ендометріозу. Тому рішення про операцію завжди має бути зваженим та індивідуальним, залежно від стану пацієнтки та її планів.

Як ендометріоз впливає на перебіг вагітності?

У більшості випадків ендометріоз не ускладнює вагітність. Якщо є невелика ендометріоїдна кіста, її вигляд може трохи змінюватися під час вагітності (це називають децидуалізацією кісти), але зазвичай все проходить спокійно.

Інші вогнища ендометріозу під час вагітності перебувають у стані спокою і не прогресують. Це повʼязано з гормональними змінами — підвищеним рівнем прогестерону, який зазвичай використовують для лікування ендометріозу.

Тобто вагітність навіть частково пригнічує активність ендометріозу, а більшість вогнищ хвороби зазвичай не заважають її нормальному перебігу.

Жінкам часто кажуть «народиш — мине». Чи стосується це ендометріозу?

Абсолютно ні. Вагітність не лікує жодне захворювання.

Болючі місячні можуть бути нормою?

Ні, місячні не мають бути болісними або надто рясними. Жінка не має страждати чи залежати від менструації.