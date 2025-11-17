Медіа пишуть про спалахи газової гангрени на фронті. Що це? Чому вона «газова»? І як врятувати життя військових? Пояснюють медики

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Що таке газова гангрена?

Це інфекція, яку спричиняють бактерії Clostridium. Вони розмножуються в глибоких і забруднених ранах, де мало кисню. Бактерії саме цієї групи спричиняють і смертельний правець. Під час зараження бактерії руйнують м’язи, судини та клітини, розкладають білки й вуглеводи і при цьому виділяють гази — вуглекислий, водень, трохи метану й азоту. Саме через ці гази хворобу й назвали «газовою». Часто інфекція проявляє себе бульбашками під шкірою або між м’язами. Якщо натиснути на них, чути характерний тріск — так звану крепітацію.

Газова гангрена розвивається не лише через характер поранення ― багато важить, у яких умовах у цей момент перебуває людина. Затримка евакуації, відсутність можливості обробити рану, її забруднення уламками, землею чи одягом — все це сприяє розвитку газової гангрени. А ще — велика зона пошкоджених тканин, некроз, розтрощення м’язів, волога, холод, анемія, шок і виснаження організму.

Чому газова гангрена — найнебезпечніша з усіх видів?

Гангрена буває різною: суха, волога і газова. Газова гангрена особливо небезпечна, бо дуже швидко руйнує м’язи — зі швидкістю 3―6 см на годину, вражає підшкірну клітковину й фасції та може розвиватися всього за кілька годин або один-два дні. Бактерії виділяють токсини, які спричиняють отруєння організму, шок, проблеми з нирками та диханням. Інші види гангрени розвиваються повільніше і не виділяють газу, тому менш небезпечні для життя.

Чи можна газову гангрену сплутати з іншими інфекціями?

Так, на ранніх стадіях її можна переплутати зі звичайним інфікованим пораненням або запаленням м’яких тканин. Головна відмінність — дуже швидкий розвиток хвороби та характерні ознаки: рана набуває сіро-фіолетового або сірувато-білого кольору і з’являється сильний специфічний запах.

Скільки людина може прожити без допомоги і від чого залежить перебіг хвороби?

Газова гангрена — одна з найшвидше прогресуючих інфекцій. Без своєчасної медичної допомоги та хірургічної обробки вижити майже неможливо. Швидкість розвитку хвороби і ризик смерті залежать від стану організму. Якщо людина виснажена, втратила багато крові, переохолоджена або має супутні хвороби — наприклад, цукровий діабет, анемію, шок, проблеми з імунітетом (ВІЛ, онкологія, тривале лікування стероїдами), гіпоксію, атеросклероз чи судинні проблеми — інфекція розвивається швидше і стає небезпечнішою.

Яку допомогу може надати собі поранений військовий самостійно?

У кожного бійця в індивідуальній аптечці є Пілпак — набір ліків для одноразового прийому при пораненні. До його складу входить моксифлоксацин, антибіотик широкого спектру дії. Він ефективний проти багатьох бактеріальних інфекцій, але не діє на збудників газової гангрени.

Щоб потрібно робити:

Промити рану антисептиком та очистити її від бруду, уламків і землі (бактерії можуть довго зберігатися в ґрунті у вигляді спор).

Регулярно перев’язувати і обробляти рану, щоб знизити ризик поширення інфекції.

Повне лікування газової гангрени вимагає комплексного підходу, який доступний тільки після евакуації: хірургічне втручання (наприклад, лампасні розрізи для доступу кисню), терапія, а іноді — гіпербарична оксигенація. Щоб зупинити газову гангрену, потрібні також антибіотики, які вбивають бактерії. Зазвичай використовують комбінацію препаратів, бо деякі бактерії можуть бути стійкими до окремих ліків.

Як розвивається газова гангрена?

Лікарі умовно виділяють три стадії:

Інкубаційна (3―12 годин) — з’являється біль, набряк і напруження тканин.

Токсична (12―24 години) — під шкірою накопичується газ, з’являється різкий запах, шкіра змінює колір, виникають ознаки отруєння організму.

Септична (24―48 годин) — шок, відмова органів, без допомоги людина може померти.

Чи часто через хворобу доводиться ампутувати кінцівку?

Через швидке відмирання м’язів і підшкірної клітковини, поширення токсинів та неможливість доставити ліки до уражених тканин кінцівки іноді доводиться ампутувати, але такі випадки трапляються нечасто. Рішення про ампутацію залежить від багатьох факторів — насамперед від того, як швидко провели обробку рани та надали медичну й хірургічну допомогу.

Скільки часу займає лікування та повне відновлення?

Лікування зазвичай тривале. Активна фаза хвороби може тривати до двох тижнів, далі йде загоєння — до двох місяців, а повне відновлення та реабілітація часто займають кілька місяців, а в деяких випадках можуть тривати до року.

Які ускладнення можуть залишатися навіть після лікування?

Можлива втрата кінцівки або частини м’язів, утворення великих рубців, деформації, обмеження рухів і зниження чутливості в місці поранення. Також можуть виникати проблеми із серцем, нирками або печінкою через сильне отруєння організму. Можливі і психологічні наслідки — тривожність, депресія, посттравматичний стресовий розлад і постійний страх повторного поранення.

Чи може газова гангрена розвинутися повторно?

Так, повторне зараження можливе. Зазвичай це або рецидив у вже вилікуваних тканинах, або нова інфекція в іншій рані. Таке трапляється, якщо організм не виробляє імунного захисту проти бактерій або повторно виникають ті самі умови, що й при первинному зараженні — забруднення, нестача кисню чи затримка обробки. Іноді рецидив може з’явитися навіть у тій самій кінцівці.

Можливо, всі питання може вирішити вчасне щеплення?

На відміну від правця, який спричиняють бактерії того ж виду і від якого є ефективне щеплення, газова гангрена лишається хворобою, від якої не можна захиститись наперед — щеплення не існує.